ونس ترامپ را دور زد

نیویورک تایمز در خبر اختصاصی مدعی شد: معاون ترامپ؛ جی‌دی ونس، به‌صورت خصوصی خواستار ارزیابی‌های مستقیم و بدون فیلتر از فرماندهان نظامی آمریکا درباره جنگ ایران شد، و آنچه شنید بسیار نگران‌کننده‌تر از پیام عمومی دولت بود.

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز در خبر اختصاصی مدعی شد: معاون ترامپ؛ جی‌دی ونس، به‌صورت خصوصی خواستار ارزیابی‌های مستقیم و بدون فیلتر از فرماندهان نظامی آمریکا درباره جنگ ایران شد، و آنچه شنید بسیار نگران‌کننده‌تر از پیام عمومی دولت بود.

فرماندهان هشدار دادند که این جنگ ذخایر حیاتی تسلیحات آمریکا، به‌ویژه رهگیرهای پاتریوت و موشک‌های دوربرد را تخلیه می‌کند و در عین حال ممکن است توانایی آمریکا برای بازدارندگی چین، روسیه و کره شمالی را تضعیف کند.

آنها همچنین به ونس گفتند که ایران مقاوم‌تر از حد انتظار ظاهر شده و حاضر است خسارت‌های عظیم را تحمل کند تا اینکه فرو بپاشد.

ونس که پیش از آغاز جنگ با آن مخالف بود، از این ارزیابی‌های خصوصی برای مشاوره به ترامپ استفاده کرد و به‌طور فزاینده‌ای در تلاش‌ها برای مذاکره جهت پایان دادن به این درگیری درگیر شد.