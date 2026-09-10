En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ونس ترامپ را دور زد

نیویورک تایمز در خبر اختصاصی مدعی شد: معاون ترامپ؛ جی‌دی ونس، به‌صورت خصوصی خواستار ارزیابی‌های مستقیم و بدون فیلتر از فرماندهان نظامی آمریکا درباره جنگ ایران شد، و آنچه شنید بسیار نگران‌کننده‌تر از پیام عمومی دولت بود.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۲۰
| |
2029 بازدید
ونس

 

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز در خبر اختصاصی مدعی شد: معاون ترامپ؛ جی‌دی ونس، به‌صورت خصوصی خواستار ارزیابی‌های مستقیم و بدون فیلتر از فرماندهان نظامی آمریکا درباره جنگ ایران شد، و آنچه شنید بسیار نگران‌کننده‌تر از پیام عمومی دولت بود.

فرماندهان هشدار دادند که این جنگ ذخایر حیاتی تسلیحات آمریکا، به‌ویژه رهگیرهای پاتریوت و موشک‌های دوربرد را تخلیه می‌کند و در عین حال ممکن است توانایی آمریکا برای بازدارندگی چین، روسیه و کره شمالی را تضعیف کند.

آنها همچنین به ونس گفتند که ایران مقاوم‌تر از حد انتظار ظاهر شده و حاضر است خسارت‌های عظیم را تحمل کند تا اینکه فرو بپاشد.

ونس که پیش از آغاز جنگ با آن مخالف بود، از این ارزیابی‌های خصوصی برای مشاوره به ترامپ استفاده کرد و به‌طور فزاینده‌ای در تلاش‌ها برای مذاکره جهت پایان دادن به این درگیری درگیر شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نیویورک تایمز جی دی ونس ترامپ تسلیحات آمریکایی پاتریوت
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: ما به محور ایران حمله می‌کنیم
هشدار مشاوران ترامپ درباره ابدی شدن جنگ باایران
رشوه ۵ هزار دلاری ترامپ به مردم آمریکا!
ادعای جدید ترامپ درباره پایان جنگ با ایران
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
۳ راهکار ساده برای پیشگیری از بیماری کبد چرب
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qay
tabnak.ir/005qay