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نتانیاهو: ما به محور ایران حمله می‌کنیم

پس از اینکه توانایی فوری ایران برای تولید بمب‌های هسته‌ای نابود کردیم، آنها دوباره در تلاش برای تسلیح خود با سلاح‌های هسته‌ای است. ما به محور ایران حمله می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۱۹
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3922 بازدید
نتانیاهو

 

به گزارش تابناک؛ نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی ویدیویی مدعی شد: رئیس جمهور ترامپ امشب اعلام کرد که ایران دوباره در تلاش برای تسلیح خود با سلاح‌های هسته‌ای است، این درست است. پس از اینکه توانایی فوری آنها برای تولید بمب‌های هسته‌ای نابود کردیم، آنها دوباره در تلاش هستند. ما به محور ایران حمله می‌کنیم.

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نخست وزیر رژیم صهیونیستی ترامپ سلاح هسته ای بمب هسته ای
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