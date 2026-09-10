پس از اینکه توانایی فوری ایران برای تولید بمب‌های هسته‌ای نابود کردیم، آنها دوباره در تلاش برای تسلیح خود با سلاح‌های هسته‌ای است. ما به محور ایران حمله می‌کنیم.

به گزارش تابناک؛ نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی ویدیویی مدعی شد: رئیس جمهور ترامپ امشب اعلام کرد که ایران دوباره در تلاش برای تسلیح خود با سلاح‌های هسته‌ای است، این درست است. پس از اینکه توانایی فوری آنها برای تولید بمب‌های هسته‌ای نابود کردیم، آنها دوباره در تلاش هستند. ما به محور ایران حمله می‌کنیم.