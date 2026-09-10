ناتو در تنگه هرمز مینروبی نمیکند
به گزارش تابناک؛ «مارک روته» دبیرکل ناتو روز پنجشنبه گفت که این ائتلاف در حال انجام عملیات مینروبی در تنگه هرمز نیست، اما وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.
روته این اظهارات را در جریان سفر خود به برلین مطرح کرد.
دبیرکل ناتو درباره میروبی در تنگه هرمز گفت: «این موضوع به قلمرو ناتو مربوط نمیشود. البته ما آنچه را در حال وقوع است زیر نظر داریم و کشورهای عضو ناتو از نزدیک با یکدیگر هماهنگ هستند.»
او درخصوص تلاش فرانسه و کشورهای اروپایی برای حضور در تنگه هرمز گفت: «یک ابتکار مهم از سوی فرانسه و بریتانیا وجود دارد. برخی کشورها، مانند لتونی، لیتوانی و دیگران، فعال هستند. آنها نیروهای خود را در معرض خطر قرار نمیدهند، اما در زمینه مینروبی کمک میکنند. همه این اقدامات با همکاری ایالات متحده انجام میشود. این یک مأموریت ناتو نیست، اما ما وضعیت را زیر نظر داریم و هر جا که بتوانیم کمک میکنیم.»