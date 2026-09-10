کانال ۱۳ عبری به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: ایران در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه رژیم صهیونیستی است.

ایران در تدارک حمله‌ای گسترده به اسرائیل

به گزارش تابناک؛ یک مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۳ عبری مدعی شد: ایران در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه رژیم صهیونیستی است.

یک مقام آمریکایی ادعا کرد: ایران در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه رژیم صهیونیستی است.

به گزارش انتخاب، یک مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۳ عبری مدعی شد: ایران در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه رژیم صهیونیستی است.