ایران در تدارک حملهای گسترده به اسرائیل
کانال ۱۳ عبری به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: ایران در حال برنامهریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه رژیم صهیونیستی است.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۱۵| |
1228 بازدید
به گزارش تابناک؛ یک مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه ۱۳ عبری مدعی شد: ایران در حال برنامهریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه رژیم صهیونیستی است.
یک مقام آمریکایی ادعا کرد: ایران در حال برنامهریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه رژیم صهیونیستی است.
به گزارش انتخاب، یک مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه ۱۳ عبری مدعی شد: ایران در حال برنامهریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه رژیم صهیونیستی است.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟