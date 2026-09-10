En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

وال‌استریت ژورنال: ایران تولید موشک بالستیک را آغاز کرد

وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی و منطقه‌ای مدعی شد که ایران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۹۶
| |
1272 بازدید
موشک بالستیک

 

به گزارش تابناک؛ روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و خاورمیانه‌ان گزارش داده ایران تولید موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیره‌شده از سر گرفته و در تأسیسات زیرزمینی مشغول فعالیت است.

این روزنامه ابراز نگرانی کرده که انجام این اقدام که یکی از دستاورد‌های مهمی را که آمریکا و اسرائیل از جنگ به آن می‌بالیدند، زیر سؤال می‌برد.

به گفته این مقام‌ها، ایران با وجود حملات گسترده به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی خود در مراحل اولیه جنگ، اکنون مشغول مونتاژ موشک‌های سوخت مایع است که باید درست پیش از شلیک سوخت‌گیری شوند و همچنین موشک‌های سوخت جامد که می‌توان آنها را در حالت آماده شلیک ذخیره کرد.

این مقام‌ها به وال‌استریت‌ژورنال می‌گویند اطلاعات موجود از فعالیت در چندین تأسیسات زیرزمینی، از جمله مجموعه موشکی خجیر در جنوب‌شرق ایران، حکایت دارد.

ایران همچنین تلاش می‌کند نقاط جدیدی برای مونتاژ موشک در زیر زمین ایجاد کند تا از حملات احتمالی بعدی در امان بماند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
موشک بالستیک موشک سوخت مایع وال استریت ژورنال
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اتفاقی که ارتش آمریکا هنوز از آن بیرون نیامده!
هشدار مشاوران ترامپ درباره ابدی شدن جنگ باایران
موشک‌های ایران بیخ گوش ناو‌های آمریکا رسیدند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
۳ راهکار ساده برای پیشگیری از بیماری کبد چرب
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qaa
tabnak.ir/005qaa