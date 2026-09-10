والاستریت ژورنال: ایران تولید موشک بالستیک را آغاز کرد
به گزارش تابناک؛ روزنامه آمریکایی والاستریتژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و خاورمیانهان گزارش داده ایران تولید موشکهای بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیرهشده از سر گرفته و در تأسیسات زیرزمینی مشغول فعالیت است.
این روزنامه ابراز نگرانی کرده که انجام این اقدام که یکی از دستاوردهای مهمی را که آمریکا و اسرائیل از جنگ به آن میبالیدند، زیر سؤال میبرد.
به گفته این مقامها، ایران با وجود حملات گسترده به سایتهای موشکی و تأسیسات صنعتی خود در مراحل اولیه جنگ، اکنون مشغول مونتاژ موشکهای سوخت مایع است که باید درست پیش از شلیک سوختگیری شوند و همچنین موشکهای سوخت جامد که میتوان آنها را در حالت آماده شلیک ذخیره کرد.
این مقامها به والاستریتژورنال میگویند اطلاعات موجود از فعالیت در چندین تأسیسات زیرزمینی، از جمله مجموعه موشکی خجیر در جنوبشرق ایران، حکایت دارد.
ایران همچنین تلاش میکند نقاط جدیدی برای مونتاژ موشک در زیر زمین ایجاد کند تا از حملات احتمالی بعدی در امان بماند.