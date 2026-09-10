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انهدام شمپاد ارتش آمریکا در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار دادن و انهدام یک فروند شناور بدون‌سرنشین آمریکایی از نوع “سیل‌درون” (شمپاد) در ورودی تنگه راهبردی هرمز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۹۲
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شمپاد

 

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کند: ملت رشید و به‌پاخاسته ایران اسلامی؛ ارتش تروریست و متجاوز آمریکایی طی روز‌های گذشته، از ترس نزدیک شدن و رویارویی با رزمندگان مجاهد اسلام، اقدام به اعزام شناور‌های بدون‌سرنشین خود به تنگه هرمز نموده است.

نیروی دریایی سپاه، به مدد خداوند متعال، یک فروند از شناور‌های بدون‌سرنشین (شمپاد) دشمن، با شماره بدنه ۵۸۳۸ و از نوع «سیل‌درون»، را در ورودی تنگه راهبردی هرمز مورد اصابت قرار داد و در اجرای مأموریت تجاوزکارانه خود ناکام گذاشت.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند: تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل هوشمند و اشراف اطلاعاتی ما بوده و هرگونه حضور خصمانه در این تنگه راهبردی مورد هدف قرار می‌گیرد.

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

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شمپاد شناور بدون سرنشین تنگه هرمز
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