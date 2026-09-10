همتی: تحریم برای فشار است نه تعیین سرنوشت ایران
رئیسکل بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه تحریمهای واشنگتن تنها ابزاری برای اعمال فشار است و نه تعیینکنندهی سرنوشت ملت ایران، سیاست «فشار حداکثری» آمریکا را نه یک سیاست هوشمندانه، بلکه یک «خطای محاسباتی» بزرگ دانست که هزینههای سنگینی را برای خودِ کاخ سفید به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۸۹| |
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همتی:تحریم ابزار فشار است نه ابزار تعیین سرنوشت ایران
به گزارش تابناک؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریم ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط امریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیتهای درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.
فشار اقتصادی یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکاییها را افزایش میدهد.
رییسکل بانک مرکزی در پاسخ به وعده ترامپ برای پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره گفت: قول پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره بخشی از همان هزینه خطای محاسباتی است.
منبع: تسنیم
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