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خبر خوش برا فرهنگیان بازنشسته

بنابر اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، پاداش بازنشستگان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به زودی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۸۶
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علی فرهادی

به گزارش تابناک؛ علی فرهادی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: هیچ بدهی معوقی بابت پاداش پایان خدمت نداریم.

وی در ادامه یادآور شد: همچنین مطالبات رتبه‌بندی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ پرداخت شده است و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز به زودی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: جاماندگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم طی امروز و فردا واریز می‌شوند.

فرهادی پیشتر با تاکید بر اینکه پاداش پایان خدمت فرهنگیان به‌روز است، از تامین اعتبار مطالبات رتبه‌بندی بازنشستگان سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود: بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تا یک ماه آینده این مطالبات را دریافت خواهند کرد.

به گفته وی، مشکل تاخیر در پرداخت سنوات ارفاقی معلمان ایثارگر و استثنایی برطرف شده و امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت.

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علی فرهادی بازنشستگان فرهنگیان پاداش بازنشستگان
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