خبر خوش برای فرهنگیان بازنشسته
بنابر اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، پاداش بازنشستگان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به زودی پرداخت میشود.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۸۶| |
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به گزارش تابناک؛ علی فرهادی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: هیچ بدهی معوقی بابت پاداش پایان خدمت نداریم.
وی در ادامه یادآور شد: همچنین مطالبات رتبهبندی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ پرداخت شده است و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز به زودی پرداخت میشود.
وی ادامه داد: جاماندگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم طی امروز و فردا واریز میشوند.
فرهادی پیشتر با تاکید بر اینکه پاداش پایان خدمت فرهنگیان بهروز است، از تامین اعتبار مطالبات رتبهبندی بازنشستگان سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود: بازنشستگان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تا یک ماه آینده این مطالبات را دریافت خواهند کرد.
به گفته وی، مشکل تاخیر در پرداخت سنوات ارفاقی معلمان ایثارگر و استثنایی برطرف شده و امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت.
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