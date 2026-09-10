نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و قطعنامه ۱۷۳۷، روز پنجشنبه ۱۹ شهریور برگزار شد. این نشست با شکاف عمیق میان اعضا در خصوص وضعیت برجام و فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» همراه بود. در این میان، چین و روسیه با تأکید بر پایان یافتن وضعیت «اسنپ‌بک»، موضع خود را در برابر فشارها اعلام کردند.

«نه» بزرگ چین و روسیه به مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک؛ امروز پنجشنبه نوزدهم شهریور، شورای امنیت سازمان ملل در جلسه‌ای فوق‌العاده، وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و عملکرد کمیته ۱۷۳۷ را بررسی کرد.»

این نشست با فشار کشور فرانسه که اکنون رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد است برگزار شد.

چین: تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های ایران، تفرقه‌افکنانه و غیرقانونی است

نماینده کشور چین نزد سازمان ملل متحد در این نشست اظهار داشت: شورای امنیت سال گذشته به بررسی پرونده هسته‌ای ایران پایان داده و رئیس فعلی شورا هیچ مجوزی برای تهیه گزارش ۹۰ روزه یا تشکیل جلسه در این خصوص ندارد.

وی افزود: پکن نسبت به اصرار برخی اعضا برای بازگرداندن اجباری تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران عمیقاً ابراز تأسف کرده و آن را عامل تعمیق شکاف‌ها و مانعی جدی در مسیر حل‌وفصل سیاسی این پرونده می‌داند.

این دیپلمات چینی تاکید کرد: ما از بیانیه روسیه حمایت می‌کنیم و معتقدیم اسنپ‌بک به پایان رسیده است و شاهد غروب برجام هستیم. از اینکه همچنان برخی اعضای شورای امنیت بر این موضوع تأکید دارند، ابراز تأسف می‌کنیم.

چین همچنین گفت: این اقدامات نه‌تنها باعث ایجاد مشکل در روابط میان اعضای سازمان ملل و شورای امنیت خواهد شد، بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را نیز به خطر می‌اندازد.

روسیه: مسکو مخالف قطعنامه‌ها علیه ایران است

نماینده فدراسیون روسیه در این نشست تاکید کرد که مسکو مخالف قطعنامه‌هایی است که علیه ایران صادر می‌شود.

وی افزود: ما از بیانیه چین در خصوص موضوع مکانیسم ماشه حمایت می‌کنیم. بر این باوریم که مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) به پایان رسیده و شاهد غروب برجام هستیم.

ادعای واهی آمریکا علیه ایران

نماینده آمریکا نزد سازمان ملل متحد نیز در این نشست بدون اشاره به اقدامات غیرقانونی خود در جنگ و تجاوز علیه ایران و ناامن کردن منطقه غرب آسیا گفت: روسیه و چین تلاش می‌کنند در شورای امنیت از ایران حمایت کنند.

این نماینده آمریکا با تحریف واقعیت برای پوشش شکست‌های این کشور در جنگ علیه ایران مدعی شد: سال گذشته این شورا تصمیم گرفت قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران را بازگرداند و روند اجرای این تحریم‌ها را از سر بگیرد. امروز باید گزارش ۹۰ روزه ارائه شود، اما دولت ایران دسترسی‌ها به مناطق هسته‌ای را مسدود کرده است.

گزافه‌گویی نماینده انگلیس در شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران

نماینده انگلیس در نشست شورای امنیت سازمان ملل، در ادامه مواضع خصمانه تروئیکای اروپایی، با فرافکنی و ادعا‌های بی‌اساس، برگزاری جلسه ضدایرانی و تلاش غیرقانونی برای اعمال تحریم‌ها را توجیه کرد.

نماینده لندن با سرپوش گذاشتن بر بدعهدی‌های مکرر غرب، مدعی شد فعال‌سازی مکانیسم به‌اصطلاح ماشه (اسنپ‌بک) به همراه فرانسه و آلمان کاملاً بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ و در واکنش به کاهش تعهدات هسته‌ای ایران انجام شده است!

این دیپلمات انگلیسی با تکرار مواضع ضدایرانی خود ادعا کرد روند اسنپ‌بک در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ نهایی شده و ۶ قطعنامه تحریمی سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۷۳۷ علیه تهران نزدیک به یک سال است که مجدداً لازم‌الاجرا شده‌اند.

همدست متجاوز در جایگاه شاکی!

نماینده کشور بحرین در نشست شورای امنیت سازمان ملل بدون اشاره به همدستی کشورش در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و در اختیار قرار دادن خاک خودش به متجاوزان مدعی شد: حملات اخیر ایران به ما و کشور‌های منطقه نشان‌دهنده عدم پایبندی این کشور به قوانین و حقوق بین‌الملل است و باید در برابر آن ایستاد.

این ادعای نماینده بحرین در حالی است که از پایگاه‌های آمریکایی واقع شده در این کشور حملاتی به سوی ایران انجام شده است و طبق قوانین و حقوق بین‌الملل این عمل نه تنها متخلفانه است بلکه بر اساس منشور سازمان ملل متحد ایران حق دفاعی از خود را در برابر منشا تجاوزات دارد.

نماینده یونان: دیپلماسی رای موضوع هسته‌ای ایران باید وجود داشته باشد

نماینده یونان در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع ایران با حمایت از فشار سیاسی غرب علیه تهران ادعا کرد: قطعنامه‌های شورای امنیت معتبر و مشروع هستند و تعهدات ناشی از آنها باید از سوی همه کشور‌های عضو اجرا شود.

وی بدون اشاره به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و سکوت کشور‌های اروپایی در این خصوص مدعی شد: یک راه‌حل دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای ایران باید وجود داشته باشد و اجرای قطعنامه‌ها و تدابیر تحریمی بخشی از تلاش گسترده‌تر برای دستیابی به این هدف است.

پاکستان: دیپلماسی باید راهنما برای حل موضوع هسته‌ای ایران باشد

نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: متأسفانه تشدید دوباره خشونت‌ها و فروپاشی دیپلماسی بر بررسی موضوع هسته‌ای ایران نیز تأثیر گذاشته است.

وی افزود: پاکستان معتقد است همه مسائل باقی‌مانده، از جمله موضوع هسته‌ای ایران، باید از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز، دیپلماسی و گفت‌وگوی مستمر حل‌وفصل شود.

منبع: ایمنا