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معادله جدید در غرب یمن

تسخیر باب المندب توسط رزمندگان یمنی / المخا به کانون نبرد تبدیل شد

تحولات میدانی در غرب یمن و پیشروی نیرو‌های انصارالله در محور‌های تعز و الحدیده و حرکت به سمت ساحل دریای سرخ، اکنون باب‌المندب را بیش از گذشته در کانون توجهات قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۷۲
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پیشروی حوثی‌ها تا آستانه باب‌المندب / معادله جدید در غرب یمن

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، گزارش‌هایی درباره پیشروی نیروهای انصارالله در غرب یمن و تسلط بر مواضع راهبردی در محور ساحلی منتشر شده است؛ تحرکاتی که اهمیت آن صرفاً به جغرافیای داخلی یمن محدود نمی‌شود.

پایگاه العمری در منطقه ذوباب، به دلیل نزدیکی به باب‌المندب و اشراف بر مسیرهای منتهی به این تنگه، یکی از نقاط مهم این محور به شمار می‌رود. 

همچنین رسانه‌های عربی خبر دادند که یمن بر جزایر استراتژیک زقر و حُنیش بزرگ و کوچک در دریای سرخ کنترل پیدا کرده است.

همزمان، گزارش‌های تازه از تشدید نبرد در تعز و الحدیده و عقب‌نشینی یا بازآرایی نیروهای دولت یمن در برخی محورها حکایت دارد.

نقطه تعیین‌کننده این تحولات، المخا است؛ بندری راهبردی در ساحل دریای سرخ که طی هفته‌های گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها قرار گرفته و اکنون بنا بر گزارش‌های امروز، نیروهای انصارالله وارد این شهر شده‌اند.

این تحول، در صورت تثبیت، می‌تواند موقعیت حوثی‌ها را در نزدیکی باب‌المندب به شکل محسوسی تقویت کند. المخا پیش‌تر نیز هدف بیش از ۲۵ حمله موشکی قرار گرفته بود که به زیرساخت‌های بندر آسیب زد و فعالیت‌های تجاری و دریایی آن را متوقف کرد.

اهمیت ماجرا از آنجا بیشتر می‌شود که باب‌المندب یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان است و هرگونه گسترش درگیری در اطراف آن می‌تواند مستقیماً بر کشتیرانی، انتقال انرژی و امنیت مسیر دریای سرخ اثر بگذارد.

در شرایطی که تنگه هرمز نیز در ماه‌های اخیر با محدودیت‌ها و تنش‌های جدی مواجه بوده، افزایش فشار بر مسیر جایگزین دریای سرخ، یک بحران محلی را به مسئله‌ای با ابعاد منطقه‌ای و حتی بین‌المللی تبدیل می‌کند.

از همین رو، پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها را نمی‌توان صرفاً ادامه جنگ داخلی یمن دانست؛ نبرد بر سر ساحل غربی یمن، اکنون به بخشی از رقابت بر سر کنترل و فشار بر یکی از شریان‌های حیاتی تجارت جهانی تبدیل شده است.

با سقوط منطقه العرضی و ورود نیروهای مسلح یمن به این منطقه، انصارالله رسما بر تنگه باب المندب تسلط پیدا کرد. 

 

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حوثی‌ها باب المندب یمن دریای سرخ پیشروی
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