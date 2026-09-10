خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد ایران با طراحی یک سیستم مبادله‌ای پنهان، عواید فروش نفت خود را به اعتباراتی برای خرید کالا از چین تبدیل می‌کند تا بدین‌وسیله سدِ تحریم‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی را بشکند.

به گزارش تابناک؛ رویترز ادعا کرد: ایران از یک سیستم مبادله‌ای پنهانی برای تبادل عواید نفتی در ازای اعتبار برای خرید کالا‌های چینی استفاده می‌کند که به تهران کمک می‌کند تا تحریم‌های آمریکا و جامعه بین المللی را دور بزند.

تخمین زده می‌شود که در طول سال گذشته، حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق یک نهاد ویژه (SPV) عبور کرده باشد که این مبلغ برای تامین مالی خرید‌هایی از جمله دارو، خودرو، تجهیزات ارتباطی و حداقل یک بار میلیون‌ها دلار تجهیزات پدافند هوایی استفاده شده است.

این سیستم شامل نهاد‌های مرتبط با چین و ایران است که عواید نفتی را مدیریت می‌کنند. حدود ۷۰ درصد از این وجوه توسط شرکت چینی به نام ChuXin برای پروژه‌های زیرساختی و مابقی برای پرداخت به تامین‌کنندگان چینی از طریق SPV استفاده می‌شود.