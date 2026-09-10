معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در خصوص شیوع روش جدیدی از کلاهبرداری در پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام، واتساپ و اینستاگرام هشدار داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ جواد مختاررضایی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در این‌باره اعلام کرد: این شگرد با وعده کسب درآمد دلاری از طریق انجام تسک‌های ساده مانند لایک کردن پست‌ها شروع می‌شود.

وی افزود: کلاهبرداران ابتدا با واریز مبالغ ناچیز، اعتماد قربانی را جلب کرده و سپس با طرح پیشنهاد سرمایه‌گذاری و واریز ارز دیجیتال (تتر) برای کسب سود‌های کلان، اقدام به مسدود کردن حساب و اخاذی مبالغ بیشتر می‌کنند.

سرهنگ مختاررضایی تأکید کرد: هیچ پلتفرم معتبری برای دریافت سود، درخواست واریز وجه (به خصوص ارز دیجیتال) نمی‌کند. هرگونه پیام با مضمون کسب درآمد آسان و سریع، احتمالاً کلاهبرداری است.

معاون اجتماعی پلیس فتا تاکید کرد: در صورت مواجهه با این موارد، ضمن عدم واریز هرگونه وجه، فوراً از طریق سامانه ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت policefata.ir شکایت خود را ثبت نمایید.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد: با هوشیاری و اطلاع‌رسانی این هشدارها، از دارایی‌های خود در فضای مجازی محافظت کنند.

منبع: ایسنا