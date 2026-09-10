اولتیماتوم ۴۸ ساعته الجزایر به سفیر امارات

به گزارش تابناک؛ الجزایر اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با امارات متحده عربی قطع کرده است.



بر اساس این گزارش، الجزایر ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که این تصمیم را پس از به بن‌بست رسیدن تمام راه‌ها برای حفظ روابط دوجانبه اتخاذ کرده است.

هنوز مقام‌های رسمی الجزایر و امارات به این خبر واکنش نشان نداده‌اند، ولی تلویزیون الجزایر هم این خبر را تأیید کرده است.

تکمیلی

الجزایر به سفیر امارات اعلام کرد ظرف ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کند.

وزارت خارجه الجزایر اعلام کرد، تصمیم قطع روابط به علت افزایش رفتارهای تحریک‌آمیز یا خصمانه امارات اتخاذ شده است.

منبع: مهر