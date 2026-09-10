به گزارش تابناک؛ نیروهای مسلح یمن، کنترل شهر المخا در ساحل دریای سرخ، در نزدیکی تنگه استراتژیک باب‌المندب را به دست گرفته‌اند.

خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از 3 منبع آگاه تایید کرد، نیروهای مسلح یمن علاوه بر المخا، در آستانه به دست گرفتن کنترل کامل بر شهرهای ساحلی واقع در امتداد این تنگه، مانند شهر ذوباب، هستند تا بر تمام سواحل یمن در کرانه دریای سرخ مسلط شوند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی نیز نوشت که «حوثی‌ها امروز، در حالی که شعارهای همیشگی خود از جمله مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل را سر می‌دادند، با شادی وارد شهر المخا شدند».یک منبع آگاه نظامی وابسته به دولت مستعفی یمن نیز تایید کرد که انصارالله، پس از یک حمله با موشک‌های بالستیک به جزیره زُقر در جنوب دریای سرخ، حمله زمینی با قایق‌های حامل رزمنده را کلید زد و در حال حاضر کنترل این جزیره یمنی را نیز به دست گرفته است.

تنگه باب‌المندب که به دلیل خطرناک بودن ناوبری در آن، به «دروازه اشک‌ها» معروف است، دروازه جنوبی دریای سرخ است و بین یمن در شبه‌جزیره عربستان و جیبوتی و اریتره در ساحل آفریقا قرار دارد.

این تنگه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های جهانی برای انتقال نفت خام و سوخت از منطقه خلیج فارس به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز یا خط لوله سومید در ساحل دریای سرخ مصر است و مسیری برای کالاهای عازم آسیا محسوب می‌شود.

جزیره زقر در حدود ۹۰ کیلومتری جنوب شرقی الحدیده (بندر تحت کنترل انصارالله) و نزدیکی تنگه باب‌المندب واقع شده است. این موقعیت به آن اجازه می‌دهد تا بر دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه باب‌المندب اشراف داشته باشد. این جزیره در مسیر کشتیرانی بین‌المللی قرار دارد و هر نیرویی که بر آن مسلط شود، می‌تواند کشتی‌های تجاری و نظامی عبوری را رصد کند.

منبع: فارس