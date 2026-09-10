قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵

بهای طلا افزایش یافت به گونه ای که هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۴ میلیون و ۳۱۱ هزار رسید.

به گزارش تابناک؛ بنا بر نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته صعودی بود و افزایش یافت.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۱۰ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۴۰۶ (چهار هزار و چهارصد و شش) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۴ میلیون و ۳۱۱ هزار رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۰۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید‌.