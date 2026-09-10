قتل زن جوان به دلیل خرید یک گوشی!

پس از تکمیل تحقیقات، ‌متهم روانه زندان شد. از سوی دیگر اولیای دم (پدر و مادر مقتول) درخواست قصاص دامادشان را کردند اما از آنجا که فرزندان مقتول نیز صغیر هستند و هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، ‌دادستان تهران نیز از سوی آنها، درخواست دیه کرد.

به گزارش تابناک؛ سال گذشته در روز 21 اردیبهشت مردی به یکی از کلانتری‌های تهران مراجعه کرد و گفت همسرش را به قتل رسانده است. وقتی مأموران در محل زندگی این مرد حاضر شدند با جسد زنی 37ساله در قسمت نشیمن خانه مواجه شدند. او هنگامی که 3فرزندش خواب بودند بر اثر خفگی به قتل رسیده بود.

با دستگیری قاتل، 3فرزند وی به سازمان بهزیستی تحویل داده شدند. متهم نیز در بازجویی‌ها به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت به‌شدت پشیمان است.

او توضیح داد: شب حادثه از سرکار به خانه برگشتم. 3فرزندم شامشان را خوردند و خوابیدند و همسرم به من گفت که فردا باید 3میلیون تومان قسط گوشی موبایلش را بدهم. شوکه شدم و گفتم مگر گوشی خریده‌ای؟ خندید و گفت یک گوشی 20میلیون تومانی با اقساط ماهانه 3میلیون تومان خریده است. این را که شنیدم عصبانی شدم و از کوره در رفتم. او بدون اجازه من گوشی 20میلیون تومانی خریده بود. به او گفتم ما 3فرزند داریم و شرایط مالی من اصلا خوب نیست. از طرفی گوشی قبلی او خوب بود. وقتی همه اینها را با عصبانیت گفتم، همسرم با لحن تندی جوابم را داد و همین باعث دعوایمان شد و اصلا متوجه نشدم که چطور دستانم را روی دهان او گذاشتم و جانش را گرفتم.

متهم که در یک شرکت، نیروی خدماتی بود، در ادامه گفت: وقتی دیدم که او دیگر نفس نمی‌کشد، وحشت کردم. پشیمان شده بودم و بعد تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم.

پس از تکمیل تحقیقات، ‌متهم روانه زندان شد. از سوی دیگر اولیای دم (پدر و مادر مقتول) درخواست قصاص دامادشان را کردند اما از آنجا که فرزندان مقتول نیز صغیر هستند و هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، ‌دادستان تهران نیز از سوی آنها، درخواست دیه کرد.

به این ترتیب کیفرخواست در این پرونده صادر شده تا به‌زودی مرد همسرکش در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه برود و سرنوشت پرونده مشخص شود.

منبع: روزنامه همشهری