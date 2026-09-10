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رشوه ۵ هزار دلاری ترامپ به مردم آمریکا!

یک عضو جمهوری‌خواه، وعده انتخاباتی ترامپ را تلاشی ناامیدانه برای تغییر فضای سیاسی خواند و آن را غیرعملی دانست.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۲۶
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رشوه انتخاباتی

دونالد ترامپ شب گذشته در سخنرانی انتخاباتی خود در ایالت تگزاس به شهروندان آمریکایی وعده 5 هزار دلار به ازای هر شهروند بالغ در صورت پیروز شدن حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندوره ای کنگره را داد.

در حالی که هنوز مشخص نشده این وعده ترامپ چگونه تامین مالی خواهد شد، ترامپ وعده پرداخت 5 هزار دلار سود سهام به هر شهروند بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات را داده است.

ترامپ در طول دوره همه گیری کووید-19 نیز به هر آمریکایی بالغ مبلغ 1200 دلار چک کمک خرجی تعیین کرد. حالا او از رقم 5 هزار دلار سخن می گوید که بسیار بیش از رقم قبلی است و احتمالا به شدت بر کسری بودجه بیش از 2 تریلیون دلاری آمریکا خواهد افزود.

ترامپ چهارشنبه شب در سخنرانی خود در کنوانسیون  جمهوری‌خواهان در شهر دالاس ایالت تگزاس، همزمان با بسیج حزب خود برای پیروزی در ماه نوامبر، وعده "سود سهام ترامپ" را داد.

او جزئیاتی ارائه نداد، جز اینکه گفت این مبلغ فقط به شهروندان تعلق می‌گیرد و باید در ایالات متحده هزینه شود. ترامپ این را با اعلام خود در دسامبر 2025 مبنی بر پرداخت سود سهام 1776 دلاری به اعضای ارتش مقایسه کرد، اگرچه در واقع این مبلغ یک کمک هزینه مسکن نظامی بود که قبلا توسط کنگره تصویب شده بود و نه یک برنامه جدید و سخاوتمندانه کاخ سفید.

او دیشب گفت: "من به هر شهروند بزرگسال در ایالات متحده آمریکا 5 هزار دلار سود سهام پرداخت خواهم کرد، دقیقا مانند یک شرکت موفق که بین سهامداران خود توزیع نقدی انجام می‌دهد یا مانند سال گذشته که به اعضای عالی ارتش 1776 دلار دادم."

هنوز مشخص نیست که این پرداخت چگونه تامین مالی خواهند شد، اما ترامپ  گفت که این امر از طریق آنچه او "موفقیت اقتصادی عظیم" کشور می‌نامد، امکان‌پذیر خواهد شد.

یکی از اعضای حزب جمهوری‌خواه بدون مشخص شدن نامش، با ابراز تردید در مورد اجرایی شدن این ایده، در گفتگو با وبگاه "پولیتیکو" این وعده انتخاباتی ترامپ را "تلاشی ناامیدانه برای تغییر فضای سیاسی" خواند.

پولیتیکو به نقل از "چیپ روی"، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس، نیز نوشت: این نماینده جمهوریخواه نیز درباره اجرایی شدن این ایده مورد تردید داشت. وقتی از او در این مورد سؤال شد، گفت: "خب - من دوست دارم بدانم که آنها چگونه قصد دارند هزینه چنین طرحی را که بیش از یک تریلیون دلار خواهد شد، تامین کنند."

طبق گزارش اداره سرشماری ایالات متحده، تقریبا 240 میلیون شهروند بزرگسال در ایالات متحده وجود دارد، به این معنی که این پرداخت‌ها می‌تواند حدود 1.2 تریلیون دلار هزینه داشته باشد.

اگر ترامپ چنین طرحی را دنبال کند، احتمالا با افزایش بیشتر هزینه‌های مصرف‌کننده و حمایت از قیمت‌های بالاتر، که در حال حاضر به دلیل جنگ علیه ایران افزایش یافته‌اند، تورم را بدتر خواهد کرد. سود سهام، اگر با اقدامات افزایش درآمد همراه نشود، افزایش هزینه‌های استقراض بلندمدت برای دولت ایالات متحده را نیز تشدید می‌کند، که تا حدودی به دلیل ترس از افزایش ناپایدار بدهی فدرال در حال افزایش بوده است.

پیشنهاد توزیع پول، استراتژی‌ای است که ترامپ در گذشته نیز برای جلب نظر مردم آمریکا به آن روی آورده است. در سال 2025، ترامپ پیشنهاد ایلان ماسک مبنی بر ارسال چک‌های تخفیفی به آمریکایی‌ها را که نشان دهنده پولی بود که ظاهرا از طریق ابتکار DOGE پس‌انداز شده بود، تایید کرد. در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز، دولت او در طول همه‌گیری کووید-19، چک‌های محرک اقتصادی را بین آمریکایی‌ها توزیع کرد.

پیشنهاد این مبلغ از سوی ترامپ در حالی مطرح می‌شود که میزان محبوبیت او از زمان بازگشتش به کاخ سفید در سال گذشته کاهش یافته و جنگ علیه ایران نیز حمایت‌ها را از او به نحو محسوسی کاهش داده است.

ترامپ در سخنرانی دیروز خود در کمیته ملی جمهوری‌خواهان گفت: "اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم پیروزی است...فکر کنید نام من روی برگه هاست و به نمایندگان حزب جمهوریخواه رای بدهید."
منبع: عصرایران

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