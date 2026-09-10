گزافهگویی ترامپ در سایه اقدامات ضدامنیتی آژانس
رئیس جمهور آمریکا بدون اینکه با واکنشی از این نهاد مواجه شود گفت ممکن است مجبور شویم به «کوه کلنگ» حمله کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۲۴| |
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به گزارش تابناک؛ در حالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز گذشته علیه ایران قطعنامه تصویب کرد، ترامپ بازهم تأسیسات ایران را تهدید به حمله کرد.
رئیس جمهور آمریکا بدون اینکه با واکنشی از این نهاد مواجه شود گفت ممکن است مجبور شویم به «کوه کلنگ» حمله کنیم.
این رویکرد تصویر ضدامنیتی از کارکرد آژانس به مدیریت گروسی را اثبات میکند.
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