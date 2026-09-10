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گزافه‌گویی ترامپ در سایه اقدامات ضدامنیتی آژانس

رئیس جمهور آمریکا بدون اینکه با واکنشی از این نهاد مواجه شود گفت ممکن است مجبور شویم به «کوه کلنگ» حمله کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۲۴
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1132 بازدید
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کوه کلنگ

به گزارش تابناک؛ در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته علیه ایران قطعنامه تصویب کرد، ترامپ بازهم تأسیسات ایران را تهدید به حمله کرد.

رئیس جمهور آمریکا بدون اینکه با واکنشی از این نهاد مواجه شود گفت ممکن است مجبور شویم به «کوه‌ کلنگ» حمله کنیم.

این رویکرد تصویر ضدامنیتی از کارکرد آژانس به مدیریت گروسی را اثبات می‌کند.

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برچسب ها
کوه کلنگ دونالد ترامپ آژانس بین المللی انرژی تاسیسات ایران حمله به ایران گروسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
0
0
پاسخ
فقط باید ایستاد البتهئ سخت است ولی شدنی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
0
0
پاسخ
قمارباز هیچ غلطی نمیتونی بکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
0
0
پاسخ
ایران که اعلام کرده هیچ فعالیت هسته ای در این منطقه نداره ، پس دیگه چه ربطی به آژانس داره
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