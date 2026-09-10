هشدار مشاوران ترامپ درباره ابدی شدن جنگ باایران

مشاوران ارشد ترامپ به طور خصوصی به او هشدار داده‌اند که جنگ با ایران می‌تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش یعنی تا تا ژانویه ۲۰۲۹ ادامه یابد.

به گزارش تابناک؛ ترامپ در ساعات گذشته اعلام کرده بود: «فکر می‌کنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام شود، چون ایران دیگر نمی‌توانند دوام بیاورد.

اما اکنون وال استریت ژورنال برعکس این خبر را اعلام کرده و نوشته که حقیقت کاملا برعکس سخنان ترامپ است. مقامات کاخ سفید و مشاوران ترامپ به او گفته‌اند که ایرانی‌ها مقاومت می‌کنند و جنگ احتمال دارد تا پایان ریاست‌جمهوری او یعنی تا ۲۰۲۹ ادامه یابد.

در این گزارش آمده است: مقامات آمریکایی گفتند مشاوران ارشد کاخ سفید در گفت‌وگوهای خصوصی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال ادامه جنگ با ایران تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که با اطمینان‌های علنی ترامپ درباره پیروزی سریع در جنگ در تضاد است.

این مقام‌ها گفتند در گفت‌وگوهایی در دفتر کاخ سفید و اتاق وضعیت، جی‌دی ونس، معاون ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه و دیگر مقام‌ها با ترامپ درباره این احتمال صحبت کرده‌اند که تهران بتواند در برابر فشار آمریکا، محاصره و دیگر اقدامات نظامی مقاومت کند و جنگ حتی تا پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور بعدی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۹ ادامه یابد.

وال استریت ژورنال نوشت: این گفت‌وگوهای محرمانه در حالی انجام شده است که ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر «فوراً» پایان خواهد یافت، زیرا ایران «دیگر نمی‌تواند مقاومت کند».

در ادامه این گزارش آمده است: «ادامه چندساله جنگ می‌تواند منابع نظامی آمریکا را تحت فشار قرار دهد و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸، خطر اختلال‌های بلندمدت در بازار جهانی نفت را افزایش دهد».

وال استریت ژورنال به شکل غیرمستقیم اشاره کرد که جی دی ونس و مارکو روبیو نگران وضعیت خود پس از ترامپ هستند، چرا که هر دو از گزینه‌های احتمالی نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری به شمار می‌روند و ادامه یافتن جنگ تا انتخابات، آن‌ها را در وضعیت سختی قرار خواهد داد.

این روزنامه افزود: ترامپ که با وعده وارد نشدن به «جنگ‌های بی‌پایان» در خاورمیانه به قدرت بازگشت، گفته است نگران پیامدهای سیاسی جنگ برای حزب جمهوری‌خواه نیست؛ این در حالی است که جنگ بر قیمت نفت خام و بنزین تأثیر گذاشته است. میانگین قیمت بنزین در آمریکا روز چهارشنبه به ۴ دلار و ۲۲ سنت در هر گالن رسید که از ۴ دلار و یک سنت در ماه گذشته و ۳ دلار و ۱۹ سنت در یک سال قبل بیشتر بود.

وال استریت ژورنال در ادامه نوشت: «مقام‌های آمریکایی گفتند ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی با مشاورانش بارها از تمایل خود برای پایان سریع جنگ سخن گفته است. این جنگ اکنون وارد هفتمین ماه خود شده و ۱۸ نظامی آمریکایی در آن کشته شده‌اند...اعتراف خصوصی مشاوران ارشد ترامپ به اینکه درگیری نظامی ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند، با اطمینان‌های رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه نیروهای ایران را شکست داده و حکومت این کشور به‌زودی تسلیم خواهد شد، در تضاد است».

در بخش دیگری از این گزارش، وال استریت ژورنال نوشت: «مقام‌های آمریکایی همچنین بیش از گذشته درباره توانایی حکومت ایران برای سازگار کردن شیوه حملات خود و بازسازی ذخایر موشک‌ها، پهپادها، رادارها و دیگر تجهیزات نظامی ابراز نگرانی می‌کنند».

منبع: تسنیم