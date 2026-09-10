En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار مشاوران ترامپ درباره ابدی شدن جنگ باایران

مشاوران ارشد ترامپ به طور خصوصی به او هشدار داده‌اند که جنگ با ایران می‌تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش یعنی تا تا ژانویه ۲۰۲۹ ادامه یابد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۲۱
| |
624 بازدید
جنگ ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ ترامپ در ساعات گذشته اعلام کرده بود: «فکر می‌کنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام شود، چون ایران دیگر نمی‌توانند دوام بیاورد.

اما اکنون وال استریت ژورنال برعکس این خبر را اعلام کرده و نوشته که حقیقت کاملا برعکس سخنان ترامپ است. مقامات کاخ سفید و مشاوران ترامپ به او گفته‌اند که ایرانی‌ها مقاومت می‌کنند و جنگ احتمال دارد تا پایان ریاست‌جمهوری او یعنی تا ۲۰۲۹ ادامه یابد.

در این گزارش آمده است: مقامات آمریکایی گفتند مشاوران ارشد کاخ سفید در گفت‌وگوهای خصوصی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال ادامه جنگ با ایران تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که با اطمینان‌های علنی ترامپ درباره پیروزی سریع در جنگ در تضاد است.

این مقام‌ها گفتند در گفت‌وگوهایی در دفتر کاخ سفید و اتاق وضعیت، جی‌دی ونس، معاون ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه و دیگر مقام‌ها با ترامپ درباره این احتمال صحبت کرده‌اند که تهران بتواند در برابر فشار آمریکا، محاصره و دیگر اقدامات نظامی مقاومت کند و جنگ حتی تا پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور بعدی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۹ ادامه یابد.

وال استریت ژورنال نوشت: این گفت‌وگوهای محرمانه در حالی انجام شده است که ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر «فوراً» پایان خواهد یافت، زیرا ایران «دیگر نمی‌تواند مقاومت کند».

در ادامه این گزارش آمده است: «ادامه چندساله جنگ می‌تواند منابع نظامی آمریکا را تحت فشار قرار دهد و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸، خطر اختلال‌های بلندمدت در بازار جهانی نفت را افزایش دهد».

وال استریت ژورنال به شکل غیرمستقیم اشاره کرد که جی دی ونس و مارکو روبیو نگران وضعیت خود پس از ترامپ هستند، چرا که هر دو از گزینه‌های احتمالی نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری به شمار می‌روند و ادامه یافتن جنگ تا انتخابات، آن‌ها را در وضعیت سختی قرار خواهد داد.

این روزنامه افزود: ترامپ که با وعده وارد نشدن به «جنگ‌های بی‌پایان» در خاورمیانه به قدرت بازگشت، گفته است نگران پیامدهای سیاسی جنگ برای حزب جمهوری‌خواه نیست؛ این در حالی است که جنگ بر قیمت نفت خام و بنزین تأثیر گذاشته است. میانگین قیمت بنزین در آمریکا روز چهارشنبه به ۴ دلار و ۲۲ سنت در هر گالن رسید که از ۴ دلار و یک سنت در ماه گذشته و ۳ دلار و ۱۹ سنت در یک سال قبل بیشتر بود.

وال استریت ژورنال در ادامه نوشت: «مقام‌های آمریکایی گفتند ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی با مشاورانش بارها از تمایل خود برای پایان سریع جنگ سخن گفته است. این جنگ اکنون وارد هفتمین ماه خود شده و ۱۸ نظامی آمریکایی در آن کشته شده‌اند...اعتراف خصوصی مشاوران ارشد ترامپ به اینکه درگیری نظامی ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند، با اطمینان‌های رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه نیروهای ایران را شکست داده و حکومت این کشور به‌زودی تسلیم خواهد شد، در تضاد است».

در بخش دیگری از این گزارش، وال استریت ژورنال نوشت: «مقام‌های آمریکایی همچنین بیش از گذشته درباره توانایی حکومت ایران برای سازگار کردن شیوه حملات خود و بازسازی ذخایر موشک‌ها، پهپادها، رادارها و دیگر تجهیزات نظامی ابراز نگرانی می‌کنند».

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
جنگ ایران و آمریکا حمله آمریکا به ایران جی دی ونس وال استریت ژورنال پایان جنگ ایران و آمریکا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله سنگین به محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی
لفاظی روبیو درباره تداوم زدن نفتکش‌های ایران+زیرنویس
اتفاقی که ارتش آمریکا هنوز از آن بیرون نیامده!
افشای محتوای پیام محرمانه آمریکا به ایران؛ «ترامپ به تفاهم نامه باز نمی‌گردد»
به 124 هزار پیغمبر ما پیروز جنگ شدیم!
عکس: حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۱ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005qZN
tabnak.ir/005qZN