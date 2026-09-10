زلزله دیشب خراسان رضوی را لرزاند

چهارشنبه شب، حدود ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه، زمین لرزه ای به قدرت ۴.۲ ریشتر ششتمد را لرزاند.

به گزارش تابناک؛ حسین فیض‌آبادی بامداد امروز پنجشنبه با اشاره به وقوع ۲ زمین‌لرزه متوالی در این شهرستان گفت: نخستین پیش‌لرزه ثبت‌شده به دلیل شدت پایین احساس نشد، اما زمین‌لرزه دوم به بزرگی ۴.۲ ریشتر توسط اهالی منطقه به‌ویژه در روستاهای البلاغ، روشن‌آباد و قلعه‌میدان به طور کامل احساس شد.

فرماندار ششتمد عنوان کرد: با توجه به وقوع این تکان‌ها، همه نیروهای امدادی و جمعیت هلال‌احمر شهرستان ششتمد در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی لازم را ارائه دهند.

ششتمد در ۱۶۱ کیلومتری غرب مشهد است.