خواب باور نکردنی ترامپ برای تنگه هرمز!

ترامپ در سخنانی خیال پردازانه و به دنبال ادعاهای خود درباره تنگه هرمز ـ که اکنون کنترل آن در دست جمهوری اسلامی ایران است ـ مدعی شد: ما تنگه هرمز را در کنترل داریم.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا در گردهمایی در تگزاس اعلام کرد که باید جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵) پیروز شوند.

بنا بر این گزارش؛ دیشب ترامپ در سخنانی خواستار معکوس کردن روند تاریخی انتخابات میاندوره‌ای در کشورش شد و گفت: در دوره‌های قبلی انتخابات میاندوره‌ای، حزب رئیس‌جمهور تعدادی از کرسی‌های خود را در کنگره از دست داد. این موضوع در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نیز صادق بود؛ زمانی که دموکرات‌ها با تصاحب ده‌ها کرسی مجلس نمایندگان، کنترل این مجلس را به دست گرفتند.

رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا مدعی شد: «ما این روند را تغییر خواهیم داد.»

ترامپ با دفاع از سیاست سختگیرانه مهاجرتی خود ادعا کرد: مهاجرت را که فاجعه‌ای تهدید کننده برای آمریکا بود، متوقف کردیم و کشور خود را از همیشه قوی‌تر، امن‌تر، ثروتمندتر و آزادتر خواهیم ساخت.



رویابافی‌های ترامپ درباره ایران وتنگه هرمز

ترامپ که تاکنون مدعی پیروزی در جنگ علیه ایران شده بود، بار دیگر تلویحا به ناکامی واشنگتن در این تجاوز بی دلیل و فرسایشی اذعان و ادعا کرد: به محض اینکه در جنگ با ایران پیروز شویم، قیمت نفت کاهش خواهد یافت؛ ما در حال پیروز شدن هستیم. داریم در آن پیروز می‌شویم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای خود درباره تنگه هرمز را که اکنون کنترل آن در دست جمهوری اسلامی ایران است، تکرار کرد و مدعی شد: ما تنگه هرمز را در کنترل داریم.

وی با تکرار مهملات خود بار دیگر ادعا کرد: « فکر می‌کنم باید اسم تنگه هرمز را عوض کنیم. باید اسمش را بگذاریم تنگه ترامپ. من هم باید چیزی از این ماجرا نصیبم شود. تنگه ترامپ. قرار است همین نام را روی آن بگذارند.»

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه توهماتش مدعی شد: «اسمش را تنگه ترامپ می‌گذاریم و مطمئنم که ایران از این موضوع به وجد خواهد آمد. دوست دارم به شما بگویم که این ایده خودشان بود. اما ایده آنها نبود.»

ترامپ ادعا کرد: «فکر نمی‌کنم مقامات ایران از این وضع خوشحال باشند. فکر نمی‌کنم آنها از هیچ‌چیز خیلی خوشحال باشند. آنها ۵۱ سال قلدر خاورمیانه بوده‌اند و دیگر قلدر نیستند.»