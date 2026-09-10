En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

خواب باور نکردنی ترامپ برای تنگه هرمز!

ترامپ در سخنانی خیال پردازانه و به دنبال ادعاهای خود درباره تنگه هرمز ـ که اکنون کنترل آن در دست جمهوری اسلامی ایران است ـ مدعی شد: ما تنگه هرمز را در کنترل داریم.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۱۴
| |
2652 بازدید
|
۴
تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا  در گردهمایی  در تگزاس اعلام کرد که باید جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵) پیروز شوند.

بنا بر این گزارش؛ دیشب  ترامپ در سخنانی خواستار معکوس کردن روند تاریخی انتخابات میاندوره‌ای در کشورش شد و گفت: در دوره‌های قبلی انتخابات میاندوره‌ای، حزب رئیس‌جمهور تعدادی از کرسی‌های خود را در کنگره از دست داد. این موضوع در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نیز صادق بود؛ زمانی که دموکرات‌ها با تصاحب ده‌ها کرسی مجلس نمایندگان، کنترل این مجلس را به دست گرفتند.

رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا مدعی شد: «ما این روند را تغییر خواهیم داد.»

ترامپ با دفاع از سیاست سختگیرانه مهاجرتی خود ادعا کرد: مهاجرت را که فاجعه‌ای تهدید کننده برای آمریکا بود، متوقف کردیم و کشور خود را از همیشه قوی‌تر، امن‌تر، ثروتمندتر و آزادتر خواهیم ساخت.


رویابافی‌های ترامپ درباره ایران وتنگه هرمز

ترامپ که تاکنون مدعی پیروزی در جنگ علیه ایران شده بود، بار دیگر تلویحا به ناکامی واشنگتن در این تجاوز بی دلیل و فرسایشی اذعان و ادعا کرد: به محض اینکه در جنگ با ایران پیروز شویم، قیمت نفت کاهش خواهد یافت؛ ما در حال پیروز شدن هستیم. داریم در آن پیروز می‌شویم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای خود درباره تنگه هرمز را که اکنون کنترل آن در دست جمهوری اسلامی ایران است، تکرار کرد و مدعی شد: ما تنگه هرمز را در کنترل داریم.

وی با تکرار مهملات خود بار دیگر ادعا کرد: « فکر می‌کنم باید اسم تنگه هرمز را عوض کنیم. باید اسمش را بگذاریم تنگه ترامپ. من هم باید چیزی از این ماجرا نصیبم شود. تنگه ترامپ. قرار است همین نام را روی آن بگذارند.»

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه توهماتش مدعی شد: «اسمش را تنگه ترامپ می‌گذاریم و مطمئنم که ایران از این موضوع به وجد خواهد آمد. دوست دارم به شما بگویم که این ایده خودشان بود. اما ایده آنها نبود.»

ترامپ ادعا کرد: «فکر نمی‌کنم مقامات ایران از این وضع خوشحال باشند. فکر نمی‌کنم آنها از هیچ‌چیز خیلی خوشحال باشند. آنها ۵۱ سال قلدر خاورمیانه بوده‌اند و دیگر قلدر نیستند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
تنگه هرمز دونالد ترامپ تنگه ترامپ جمهوری خواهان
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ائتلاف نظامی علیه ایران در تنگه هرمز شکل می‌گیرد
شکار جدید و مهم سپاه در تنگه‌‌هرمز + عکس
شکار زیر آب در هرمز؛ ایران چگونه به Dive-LD آمریکایی رسید؟
خستگی جمهوری‌خواهان از دیکتاتوری ترامپ
عکس: هرمز، تنگه اقتدار ایران
ادعای جدید ترامپ درباره پایان جنگ با ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
5
8
پاسخ
قمارباز هیچ غلطی نمیتونی نمی تواند بکند قمار باز دست و پا می زند در انتخابات کنگره پیروز شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
5
7
پاسخ
ما در میدان پاسخ گاوچران های جنگ طلب را داده ایم و باز هم خواهیم داد. آنها هم در رسانه ها خود را پیروز جلوه دهند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
نمیدونیم حرف کیو باور کنیم.. ضمن اینکه مهم نیستند.. باید به فکرو حفاظت از کشورمان باشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
1
2
پاسخ
آمریکایی های احمق مثل مخاطبان احمق تر اینتر نشنال در ایران این یاوه گویی ها را باور می کنند. این جماعت دوست دارند دروغ بشنوند و گول بخورتد.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۱ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005qZG
tabnak.ir/005qZG