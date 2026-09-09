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حمله پهپادی به هواپیمای حامل زلنسکی

نخست‌وزیر نروژ گفت هواپیمای حامل رئیس‌جمهور اوکراین که برای مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می‌رفت، هنگام برخاستن از مولداوی «تقریبا مورد اصابت» یک پهپاد قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۹۹
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هواپیما

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، یوناس گار استوئر، نخست‌وزیر نروژ شامگاه چهارشنبه به شبکه تلویزیونی NRK گفت: هواپیمای حامل ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین که روز سه‌شنبه برای مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می‌رفت، هنگام برخاستن از مولداوی تقریبا مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، نخست‌وزیر نروژ در ادامه تاکید کرد: هواپیمای زلنسکی در حالی که قرار بود از مولداوی بلند شود، تقریبا مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت. این حادثه‌ای است که او با آن مواجه شده است.

رویترز جزئیات دیگری از این حادثه را هنوز منتشر نکرده است.

زلنسکی روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه پادشاه هارالد پنجم نروژ شرکت کرد و به همراه دیگر سران کشورها در مرکز اسلو، پشت تابوت او رژه رفت. او اندکی پس از پایان مراسم تشییع جنازه، نروژ را ترک کرد.

نخست‌وزیر نروژ روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که عصر همان روز با رئیس‌جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد و مذاکرات آنها بر دفاع هوایی اوکراین متمرکز خواهد بود.

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برچسب ها
اوکراین زلنسکی هواپیما پهپاد حمله پهپادی
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