دستگیری ۳ نفر از عوامل درگیری خوابگاه دانشگاه سمنان

استاندار سمنان از دستگیری سه نفر از عوامل درگیری پیرامون خوابگاه دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان و تشکیل پرونده قضائی برای رسیدگی به این موضوع خبر داد و گفت: امنیت دانشجویان عراقی و همه اتباع خارجی حاضر در استان تأمین می‌شود.

به گزارش تابناک، محمدجواد کولیوند با اشاره به اقدامات انجام شده پس از حادثه پیرامون خوابگاه دانشگاه سمنان اظهار کرد: پس از حضور نیروی انتظامی در محل، سه نفر شامل یک زن و دو مرد که در این ماجرا نقش داشتند، دستگیر و برای انجام تحقیقات در اختیار دستگاه انتظامی قرار گرفتند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و تحقیقات انجام شده از افراد دستگیرشده نشان داده است که آنان در زمان وقوع ماجرا در وضعیت عادی قرار نداشته‌اند و اظهارات و اعترافات آنان نیز ضبط شده است.

استاندار سمنان گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، هیچ‌گونه تعدی از سوی دو دانشجوی عراقی نسبت به افراد ایرانی صورت نگرفته و موضوع در چارچوب یک نزاع شخصی در حال بررسی است.

کولیوند با بیان اینکه پرونده این موضوع برای رسیدگی قضائی در حال تکمیل است، افزود: دستگاه قضائی پس از بررسی ابعاد پرونده، درباره افراد متهم تصمیم‌گیری خواهد کرد و نتایج احکام صادرشده به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی تأکید کرد: مجموعه انتظامی و امنیتی استان از همان ابتدا برای کنترل شرایط و جلوگیری از ایجاد التهاب وارد عمل شده و اجازه داده نشده است این موضوع به مسئله‌ای فراتر از یک حادثه شخصی تبدیل شود.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تأمین امنیت دانشجویان عراقی و سایر اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که امنیت شهروندان ایرانی در داخل کشور باید برقرار باشد، اتباع و دانشجویان خارجی که به‌عنوان مهمان در ایران حضور دارند نیز از امنیت برخوردار خواهند بود.

کولیوند با اشاره به روابط دیرینه و برادرانه ملت‌های ایران و عراق افزود: نباید یک حادثه شخصی موجب خدشه‌دار شدن روابط دوستانه دو ملت شود.

وی از مردم استان سمنان به‌ویژه شهروندان سمنانی خواست اخبار و روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی را از مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر مطالب تأییدنشده که می‌تواند موجب ایجاد التهاب و اختلاف میان مردم ایران و عراق شود، خودداری کنند.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: موضوع از سوی دستگاه انتظامی و قضائی در حال پیگیری است و اطلاع‌رسانی درباره نتایج نهایی رسیدگی نیز پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.این نسخه عمداً حادثه را در حاشیه و «اقدامات انجام‌شده، دستگیری، تشکیل پرونده، تأمین امنیت و نتیجه رسیدگی» را در محور خبر قرار داده است.

منبع: استانداری سمنان