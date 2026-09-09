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عکس: «بلک هاوک» آسیب دیده در حملات شب گذشته

تصویر یکی از بلک هاوک‌هایی که شب گذشته در پایگاه الازرق آسیب دیده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۹۲
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2352 بازدید
بلک هاوک

به گزارش تابناک، در پی حملات موشکی شب گذشته ایران به اردن ، دستکم۳ فروند بالگرد «بلک‌ هاوک»متعلق به ارتش آمریکا مستقر در پایگاه هوایی موفق‌ السلطی در اردن دچار خسارت شده‌اند. 

ارتش آمریکا هم‌اکنون در حال جابه‌‌جایی این بالگردها از پایگاه مذکور است و در میان آن‌ها، نمونه‌ های آسیب‌ دیده نیز به چشم می‌خورند.

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آمریکا اردن پایگاه های آمریکایی حمله سپاه تنگه هرمز
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tabnak.ir/005qYu