عکس: «بلک هاوک» آسیب دیده در حملات شب گذشته

به گزارش تابناک، در پی حملات موشکی شب گذشته ایران به اردن ، دستکم۳ فروند بالگرد «بلک‌ هاوک»متعلق به ارتش آمریکا مستقر در پایگاه هوایی موفق‌ السلطی در اردن دچار خسارت شده‌اند.

ارتش آمریکا هم‌اکنون در حال جابه‌‌جایی این بالگردها از پایگاه مذکور است و در میان آن‌ها، نمونه‌ های آسیب‌ دیده نیز به چشم می‌خورند.