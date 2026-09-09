واکنش معاون وزیر خارجه به تصویب قطعنامۀ ضدایرانی
غریب آبادی در واکنش به تصویب قطعنامۀ ضدایرانی تأکید کرد: در شورای امنیت هم نمیتوانید کاری از پیش ببرید.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۸۶| |
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به گزارش تابناک، کاظم غریبآبادی، معاون رئیس جمهور، در واکنش به تصویب قطعنامۀ ضدایرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران حمله میکنند، روند عادی راستیآزمایی را مختل میکنند و بعد همان اختلال را دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام قرار میدهند.
با این فضاسازیها نه میتوانید شکست سیاستها و اقدامات خود را جبران کنید و نه میتوانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید.
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