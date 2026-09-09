واکنش معاون وزیر خارجه به تصویب قطعنامۀ ضدایرانی

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌آبادی، معاون رئیس جمهور، در واکنش به تصویب قطعنامۀ ضدایرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله می‌کنند، روند عادی راستی‌آزمایی را مختل می‌کنند و بعد همان اختلال را دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام قرار می‌دهند.

با این فضاسازی‌ها نه می‌توانید شکست سیاست‌ها و اقدامات خود را جبران کنید و نه می‌توانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید.