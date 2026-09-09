قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام تصویب شد

این قطعنامه که به ابتکار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان (گروه E۳) تدوین شده، بر اساس ادعای عدم پایبندی تهران به تعهدات خود در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و نیز مفاد برجام به رأی گذاشته شد. در این میان، روسیه، چین و نیجر تنها کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند و رأی ممتنع ۸ کشور دیگر نیز نشاندهنده موضع محتاطانه یا عدم حمایت صریح آنها از این پیشنهاد بود.
با تصویب این قطعنامه، اکنون انتظار میرود که موضوع برنامه هستهای ایران مجدداً در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد؛ اقدامی که میتواند تنشهای دیپلماتیک پیرامون پرونده هستهای را به سطح جدیدی ارتقا دهد.