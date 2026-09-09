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قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام تصویب شد

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا، قطعنامه‌ای را که توسط کشورهای غربی ارائه شده بود، به تصویب رساند. این قطعنامه که با استناد به ادعای نقض تعهدات برجامی و NPT از سوی ایران تهیه شده، بار دیگر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۸۴
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فوری؛ قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام تصویب شد؛ پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت رفت

به گزارش تابناک ، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر امروز (سه‌شنبه) قطعنامه پیشنهادی گروه اروپایی و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران را با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رساند. محور اصلی این قطعنامه، ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

این قطعنامه که به ابتکار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان (گروه E۳) تدوین شده، بر اساس ادعای عدم پایبندی تهران به تعهدات خود در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و نیز مفاد برجام به رأی گذاشته شد. در این میان، روسیه، چین و نیجر تنها کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند و رأی ممتنع ۸ کشور دیگر نیز نشان‌دهنده موضع محتاطانه یا عدم حمایت صریح آنها از این پیشنهاد بود.

با تصویب این قطعنامه، اکنون انتظار می‌رود که موضوع برنامه هسته‌ای ایران مجدداً در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند تنش‌های دیپلماتیک پیرامون پرونده هسته‌ای را به سطح جدیدی ارتقا دهد.

 
 
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قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین الملل انرژی اتمی
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