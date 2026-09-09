آرتروز زانو را از کجا بشناسیم؟
به گزارش تابناک؛ خیلی از ما اولین نشانهی آرتروز زانو را جدی نمیگیریم، چون شکل ظاهرش شبیه یک ناراحتی گذراست: زانو صبحها چند دقیقه خشک است، بعد از نشستن طولانی «قفل» میشود، و موقع پایین آمدن از پله صدا میدهد. این نشانهها معمولاً سالها پیش از دردِ دائمی ظاهر میشوند — و دقیقاً همان دورهای است که بیشترین کار از دست ما برمیآید.
آرتروز یعنی چه، و یعنی چه نیست
در آرتروز زانو، غضروفی که دو سر استخوان را میپوشاند بهمرور نازک میشود. نتیجهاش اصطکاک بیشتر، التهاب دورهای و درد است. چیزی که کمتر گفته میشود این است که شدت تغییرات در عکس رادیولوژی همیشه با شدت درد همخوانی ندارد. آدمهایی با رادیوگرافی نگرانکننده زندگی کاملاً فعالی دارند، و آدمهایی با تغییرات خفیف درد آزاردهندهای را تجربه میکنند. یعنی «عکس» تنها بخشی از ماجراست و معاینه و شرح حال جای خودشان را دارند.
سه کاری که بیشترین اثر را دارند
۱. تقویت عضلهی چهارسر ران: عضلات جلوی ران بخشی از بار زانو را برمیدارند. وقتی ضعیف شوند، فشار بیشتری به مفصل میرسد و چرخهی «درد ← کمتحرکی ← ضعف بیشتر» شکل میگیرد. شکستن این چرخه، مؤثرترین کار غیردارویی است.
۲. کاهش وزن، حتی مقدار کم: نیرویی که هنگام راه رفتن به زانو وارد میشود چند برابر وزن بدن است؛ برای همین کم شدن چند کیلو، اثری بیشتر از آنچه انتظار داریم روی درد میگذارد.
۳. حرکت مناسب، نه بیحرکتیک: باور رایج این است که زانوی آرتروزی باید استراحت کند. در عمل، بیحرکتی وضعیت را بدتر میکند. فعالیتهای کمضربه — پیادهروی در سطح صاف، دوچرخهی ثابت، شنا — معمولاً بهتر تحمل میشوند تا نشستن طولانی.
این سه مورد جای مشورت با پزشک را نمیگیرند؛ ولی هیچ درمانی هم بدون آنها به نتیجهی کامل نمیرسد.
پارگی منیسک همیشه یعنی جراحی نیست
این یکی از تغییرات مهم رویکرد در سالهای اخیر است. در افراد میانسال و مسن، بسیاری از پارگیهای منیسک بخشی از همان روند فرسایشی مفصلاند و لزوماً عامل اصلی درد نیستند. برای این گروه، برنامهی توانبخشی اغلب نتیجهای مشابه اقدام جراحی دارد.
ماجرا برای پارگیهای حاد و ورزشی در سنین جوانتر متفاوت است. تصمیمگیری بین این دو دقیقاً همان چیزی است که به معاینهی تخصصی نیاز دارد، نه به جستوجوی اینترنتی.
نشانههایی که باید فوری بررسی شوند
زانوی داغ، متورم و قرمز همراه با تب — این میتواند عفونت مفصل باشد و اورژانس است
ناتوانی ناگهانی در تحمل وزن روی پا
قفل شدن کامل زانو که باز نمیشود
تورم شدید و سریع پس از ضربه
بیثباتی و حس «خالی کردن» زانو هنگام راه رفتن
دربارهی تزریق و مکمل
تزریق داخل مفصلی انواع مختلفی دارد و هرکدام جای مشخصی در درمان دارند — نه راهحل همیشگیاند و نه بیفایده. مکملها هم همینطور: شواهدشان یکدست نیست و انتظار معجزه از آنها واقعبینانه نیست.
نکتهی عملی این است که پیش از هر تزریقی بپرسید هدفش چیست، چند بار قابل تکرار است و چه انتظاری باید داشت. پزشکانی که وقت میگذارند و انتظارات را واقعبینانه تنظیم میکنند، در بلندمدت نتیجهی بهتری میگیرند —، چون بیمار برنامه را رها نمیکند.
تعویض مفصل، آخرِ خط نیست؛ یک تصمیم زماندار است
جراحی تعویض مفصل زانو امروز یکی از موفقترین جراحیهای ارتوپدی است. معیار اصلی برای تصمیمگیری، عدد روی عکس نیست؛ کیفیت زندگی است: اینکه درد شبها بیدارتان کند، مسافت راه رفتن بهشدت کم شده باشد، و درمانهای غیرجراحی جواب نداده باشند. هم عجله در این تصمیم اشتباه است و هم تأخیر بیش از حد، چون ضعف عضلانیِ ناشی از سالها کمتحرکی، دورهی نقاهت را سختتر میکند.
ویزیت را چطور مفیدتر کنیم
پیش از مراجعه بنویسید درد از کِی شروع شده، در چه فعالیتهایی بدتر میشود، چقدر میتوانید بیوقفه راه بروید، و چه داروهایی مصرف کردهاید. تصویربرداریهای قبلی را — حتی قدیمی — همراه ببرید؛ مقایسهی دو تصویر با فاصله، از یک تصویر تنها اطلاعات بیشتری دارد.
برای دیدن برنامهی حضور پزشکان و ساعتهای خالی میتوانید فهرست متخصصان ارتوپدی تهران را ببینید و نوبت را بدون تماس تلفنی ثبت کنید. شمارهی نظام پزشکی هر پزشک کنار نامش آمده و از طریق سامانهی سازمان نظام پزشکی قابل بررسی است.
یک نکته برای ساکنان شهرهای دیگر: در آرتروز زانو، درمان اصلی یک برنامهی چندهفتهای تمرین و پیگیری است، نه یک ویزیت. برای همین پزشکِ نزدیک معمولاً انتخاب بهتری است تا پزشکِ دورتر — در اصفهان میتوانید فهرست متخصصان ارتوپدی اصفهان را ببینید؛ و یک نکتهی آخر: آرتروز زانو بیماریِ «تمامشدنی» نیست، ولی بیماریِ «مدیریتشدنی» هست. تفاوت بین کسی که آرتروزش زندگیاش را محدود میکند و کسی که با همان تشخیص فعال میماند، معمولاً در همان کارهای سادهی روزمره است.