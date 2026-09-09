حملات عربستان به یمن ادامه دارد

به گزارش تابناک؛ منطقه «عرو» در شهرستان بنی‌بحر استان صعده واقع در شمال یمن امروز در پنج نوبت توسط عربستان سعودی بمباران شد.

تاکنون جزئیاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

با وجود توقف بخش عمده عملیات نظامی گسترده، مناطق مختلف یمن همچنان در مقاطع مختلف صحنه حملات و تنش‌های نظامی بوده‌اند.

استان صعده در شمال یمن با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهمیت نظامی‌اش، طی سال‌های گذشته بار‌ها هدف حملات هوایی عربستان سعودی قرار گرفته است.

با کاهش گسترده عملیات نظامی و برقراری آتش‌بس، سطح درگیری‌ها در مقایسه با سال‌های نخست جنگ کاهش یافت، اما تنش‌ها و حملات پراکنده در مناطق مختلف یمن همچنان ادامه داشته است.

منبع: ایسنا