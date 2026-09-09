به گزارش تابناک، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اکثریت آرا، قطعنامه ضد ایرانی را که توسط کشورهای غربی ارائه شده بود، به تصویب رساند.
این قطعنامه که با استناد به ادعای نقض تعهدات برجامی و NPT از سوی ایران تهیه شده، بار دیگر پرونده هستهای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میدهد.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی عصر امروز (چهارشنبه) قطعنامه پیشنهادی گروه اروپایی و آمریکا درباره برنامه هستهای ایران را با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رساند. محور اصلی این قطعنامه، ارجاع مجدد پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
این قطعنامه که به ابتکار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان (گروه E۳) تدوین شده، بر اساس ادعای عدم پایبندی تهران به تعهدات خود در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و نیز مفاد برجام به رأی گذاشته شد. در این میان، روسیه، چین و نیجر تنها کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند و رأی ممتنع ۸ کشور دیگر نیز نشاندهنده موضع محتاطانه یا عدم حمایت صریح آنها از این پیشنهاد بود.
با تصویب این قطعنامه، اکنون انتظار میرود که موضوع برنامه هستهای ایران مجدداً در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد؛ اقدامی که میتواند تنشهای دیپلماتیک پیرامون پرونده هستهای را به سطح جدیدی ارتقا دهد.
به گفته منابع خبری، متن قطعنامه نسبت به نسخه ابتدایی پیش نویس آن اصلاحاتی جزئی داشته است. در نسخه ابتدایی که به صورت اختصاصی توسط تابناک نیز منتشر شده بود، از مدیرکل آژانس خواسته شده بود قطعنامه جدید، قطعنامههای پیشین مورد اشاره در متن و گزارش اخیر خود درباره ایران را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.
کاظم غریبآبادی، معاون رئیس جمهور، در واکنش به تصویب قطعنامۀ ضدایرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران حمله میکنند، روند عادی راستیآزمایی را مختل میکنند و بعد همان اختلال را دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام قرار میدهند. با این فضاسازیها نه میتوانید شکست سیاستها و اقدامات خود را جبران کنید و نه میتوانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید.
متن قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی که به صورت اختصاصی در اختیار تابناک قرار گرفته است به شرح زیر است:
اجرای موافقتنامه پادمانی NPT و مفاد مرتبط قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
پیشنویس قطعنامه ارائهشده توسط فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا
شورای حکام،
(الف) با ستایش از تلاشهای مستمر حرفهای، مستقل و بیطرفانه مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دبیرخانه، در اجرای موافقتنامه پادمانی ایران مرتبط با پیماننامه منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، با شماره INFCIRC/۲۱۴ («موافقتنامه پادمانی»)، به منظور حل و فصل مسائل پادمانی حلنشده در ایران، و انجام فعالیتهای راستیآزمایی بهگونهای که در قطعنامههای مربوط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) الزام شده است،
(ب) با تأکید بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستیآزمایی پایبندی به تعهدات پادمانی و ارائه گزارشهای فنی عینی به شورا و، بهطور همزمان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مواقع مقتضی،
(پ) با یادآوری قطعنامههای مصوب شورا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸، و در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۴۰، در خصوص عدم پایبندی ایران به تعهدات خود تحت موافقتنامه پادمانی با آژانس در چارچوب بند XII. ج اساسنامه آژانس، و تأیید مجدد یافتههای شورا مندرج در آن قطعنامهها،
(ت) همچنین با یادآوری قطعنامه مصوب شورا در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۷۱،
(ث) با احتساب نگرانی شدید از گزارش مدیرکل مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۵۰ که عدم پایبندی مستمر ایران به تعهدات خود را مستند میسازد، و با تأکید بر اینکه فقدان اطلاعات آژانس درباره مواد هستهای اعلامشده پیشین و دسترسی به تأسیسات برای راستیآزمایی آن، مسئلهای است که نگرانیهای تکثیری و نیز پایبندی به موافقتنامه پادمانی را به همراه دارد و باید با فوریت هرچه تمامتر مورد رسیدگی قرار گیرد، و
(ج) با ابراز حمایت مستمر از راهحلی دیپلماتیک برای پرونده هستهای ایران و فراخواندن ایران به مشارکت جدی و بدون پیششرط در گفتوگوهایی با هدف ایجاد اعتماد بینالمللی نسبت به ماهیت کاملاً صلحآمیز برنامه هستهای ایران،
۱. بار دیگر از ایران میخواهد که با انجام کلیه اقدامات مورد نیاز آژانس و شورا، هرچه سریعتر عدم پایبندی خود به موافقتنامه پادمانی را جبران نماید، بهگونهای که مدیرکل بتواند تضمینهای لازم را در مورد صحت و کامل بودن اظهارنامههای ایران بر اساس موافقتنامه پادمانی خود و عدم انحراف مواد هستهای که طبق موافقتنامه باید تحت پادمان قرار گیرند، فراهم آورد؛
۲. از مدیرکل درخواست میکند که این قطعنامه و قطعنامههای پیشین مصوب مندرج در GOV/۲۰۲۵/۳۸ و GOV/۲۰۲۶/۴۰، همچنین گزارش مدیرکل مندرج در GOV/۲۰۲۶/۵۰ را، مطابق با مفاد مربوط اساسنامه آژانس، به کلیه اعضای آژانس و نیز به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش نماید؛
۳. بر حمایت خود از راهحلی دیپلماتیک برای چالشهای ناشی از برنامه هستهای ایران و پیامدهای آن برای صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی تأکید میورزد که به توافقی منجر شود که تمام نگرانیهای بینالمللی مربوط به فعالیتهای هستهای ایران را مورد خطاب قرار دهد، و از طرفهای مرتبط تشویق میکند که بهگونهای سازنده در عرصه دیپلماسی مشارکت نمایند؛
۴. از مدیرکل درخواست میکند که پیش از هر نشست منظم سهماهه شورا، به گزارشدهی در مورد اجرای موافقتنامه پادمانی ایران، مسائل پادمانی حلنشده در ایران، و فعالیتهای راستیآزمایی بهگونهای که در قطعنامههای مربوط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام شده است، ادامه دهد، و همچنین ارائه چنین گزارشهایی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تداوم بخشد؛ و
۵. تصمیم میگیرد که موضوع را همچنان در دستور کار خود حفظ نماید.