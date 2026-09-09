سناریوی خطرناک آمریکا؛ فرود تفنگداران در جزایر ایرانی
به گزارش تابناک؛ رسانه اماراتی ارم نیوز مدعی شد: پنتاگون ظاهراً سناریوی فرود سریع تفنگداران دریایی آمریکا در برخی جزایر غیرمسکونی ایران در اطراف هرمز را بررسی میکند.
هدف ادعایی، تبدیل این جزایر به نقاط دیدهبانی و پایگاههای لجستیکی برای کنترل و حفاظت از مسیر کشتیهای تجاری است.
طبق گزارش، F-۳۵Bهای مستقر روی USS Tripoli قرار است در چنین سناریویی پوشش هوایی ایجاد کرده و رادارها و سامانههای پدافندی ساحلی ایران را هدف قرار دهند.
گزارش به رزمایشهای تیراندازی با مهمات واقعی تفنگداران دریایی آمریکا روی کشتیهای آبی-خاکی اشاره میکند و آن را بخشی از آمادگی برای عملیات در هرمز میداند.
ارم نیوز ادعا میکند آمریکا تاکنون ۹۲ کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و سه نفتکش بزرگ ایرانی را از کار انداخته است.
دو تحلیلگر مورد استناد گزارش میگویند هدف فعلی آمریکا بیشتر اعمال فشار و تغییر قواعد درگیری دریایی است، اما در صورت تشدید تنش، حمله به مواضع ساحلی ایران نیز ممکن است مطرح شود.
در عین حال، گزارش میگوید آمریکا و ایران هر دو از جنگ تمامعیار پرهیز دارند و تلاش میکنند از طریق فشار نظامی، موقعیت خود را برای مذاکرات آینده تقویت کنند.
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