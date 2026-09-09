ادعای جدید سیانان درباره سایت هستهای کوه کلنگ
تصاویر ماهوارهای جدید حاکی از آن است که فعالیتهای عمرانی در تاسیسات هستهای “کوه کلنگ” در جوار نطنز، بهطور قابلتوجهی گسترش داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۴۸| |
2017 بازدید
به گزارش تابناک؛ سیانان در ادعای جدیدی اعلام کرد: تحلیل تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که ساختوساز در سایت هستهای «کوه کلنگ» در نزدیکی نطنز، که در عمق زمین قرار دارد، افزایش چشمگیری داشته است.
آمریکا در حال تولید یک بمب سنگرشکن نسل جدید است که قرار است جایگزین MOP فعلی شود و احتمالاً بتواند اهدافی را که در عمق بیشتری دفن شدهاند، مورد اصابت قرار دهد.
بخشهایی از وزارت دفاع آمریکا اخیراً یک «دوره فشرده برنامهریزی» درباره این موضوع برگزار کردهاند.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟