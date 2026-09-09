به گزارش تابناک؛ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه امروز خود اعلام کرد، جنایت روز دوشنبه دشمن جنایتکار سعودی با هدف قرار دادن زندان مرکزی شهر الحزم در استان الجوف، منجر به شهادت تعداد زیادی از زندانیان همراه با زنان و کودکانی شد که برای ملاقات به آنجا آمده بودند.

به گزارش المسیره، یحیی سریع در ادامه گفت: این جنایت با یک فروند هواپیمای جنگی F ۱۵-SA انجام شد که ساعت ۱۶:۳۰ از پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط به هوا برخاست و طی ۲ حمله هوایی، ساختمان زندان را هدف قرار داد و ساعت ۱۶:۴۵ به همین پایگاه در خمیس مشیط بازگشت.

او تاکید کرد: تلاش‌های دشمن سعودی برای انکار جنایات و تجاوز خود به کشورمان-هر چقدر هم که برای سرپوش گذاشتن بر آنها تلاش کند، آن را از عواقب و پیامد‌های این تجاوز و جنایت معاف نمی‌کند.

در پی تشدید درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و شبه‌نظامیان وابسته به عربستان، امروز رسانه‌ها از ۳۲ حمله هوایی عربستان و شبه‌نظامیان وابسته به آن به برخی استان‌های یمن از جمله الجوف، مأرب، تعز و الحدیده و پیشروی نیرو‌های انصارالله در برخی محور‌ها خبر دادند.

طبق اعلام این منابع، نیرو‌های انصارالله به ۱۸ کیلومتری المخا در استان تعز رسیده‌اند.

منبع: ایسنا