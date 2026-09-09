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پزشکیان از مردم تشکر کرد

پزشکیان در جلسه هیئت دولتاز همراهی و همکاری مردم، رانندگان، جایگاه‌داران در روند اجرای طرح بنزین تقدیر و تشکر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۱۹
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1033 بازدید
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۴
پزشکیان



به گزارش تابناک؛ پزشکیان در جلسه هیئت دولت بیان داشت: از همراهی و همکاری مردم، رانندگان، جایگاه‌داران و تمامی عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران در روند اجرای طرح بنزین تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی گفت: همه ما وظیفه داریم برای اجرای مطلوب طرح‌ها و سیاست‌های عمومی، همکاری و همراهی لازم را داشته باشیم و در این مسیر باید منافع و دغدغه‌های تمامی ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور یادآوری کرد: مسئولان باید با مردم گفت‌وگو و ارتباط مستمر داشته باشند؛ اطلاعات دقیق و ضروری را در اختیار آنان قرار دهند و انتقادات، مطالبات و گلایه‌های مردم را با سعه‌صدر و رویکردی مسئولانه بشنوند و تا حد امکان برای رفع مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده اقدام کنند.

پزشکیان با تاکید بر اجرای طرح «یک روز در هفته بدون خودرو» گفت: این رویکرد باید از دولت، ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی آغاز شود تا با استمرار و نهادینه‌شدن آن، به‌تدریج به یک حرکت عمومی و مشارکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود.

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پزشکیان طرح بنزین مردم تشکر از مردم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
kh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
10
پاسخ
ما هم از شما ممنونیم خیلی خیلی هم ممنونیم !!!
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
1
5
پاسخ
خب
جواب تشکر چیه؟
جواب تشکر، جلوگیری از تورم و جلوگیری از افزایش نرخ لحظه به لحظه ای قیمت اجناس و مایحتاج زندگی.
یعنی نان، گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، صیفی جات، حبوبات.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
9
پاسخ
مردم دیگر نایی براشون نمونده و چکاری میتونن از دستشون بر بیاد؟!!!
شربیانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
2
1
پاسخ
در این شرایط حساس جنگی همه باید پای کار باشند تا از این دوران تنکنا برای مردم کشورمان ایران گذر کنیم، مثل جنگ جهانی دوم که همه مردم اروپا وروسها در مقابل هیتلر نازی ایستادند وپیروز شدند.دشمن ما خیلی بی حیاست
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