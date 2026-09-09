پزشکیان از مردم تشکر کرد
به گزارش تابناک؛ پزشکیان در جلسه هیئت دولت بیان داشت: از همراهی و همکاری مردم، رانندگان، جایگاهداران و تمامی عوامل اجرایی و دستاندرکاران در روند اجرای طرح بنزین تقدیر و تشکر میکنم.
وی گفت: همه ما وظیفه داریم برای اجرای مطلوب طرحها و سیاستهای عمومی، همکاری و همراهی لازم را داشته باشیم و در این مسیر باید منافع و دغدغههای تمامی ذینفعان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور یادآوری کرد: مسئولان باید با مردم گفتوگو و ارتباط مستمر داشته باشند؛ اطلاعات دقیق و ضروری را در اختیار آنان قرار دهند و انتقادات، مطالبات و گلایههای مردم را با سعهصدر و رویکردی مسئولانه بشنوند و تا حد امکان برای رفع مسائل و دغدغههای مطرحشده اقدام کنند.
پزشکیان با تاکید بر اجرای طرح «یک روز در هفته بدون خودرو» گفت: این رویکرد باید از دولت، ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی آغاز شود تا با استمرار و نهادینهشدن آن، بهتدریج به یک حرکت عمومی و مشارکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود.
جواب تشکر چیه؟
جواب تشکر، جلوگیری از تورم و جلوگیری از افزایش نرخ لحظه به لحظه ای قیمت اجناس و مایحتاج زندگی.
یعنی نان، گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، صیفی جات، حبوبات.