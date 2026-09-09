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صعود تیم ملی والیبال پس از شکست چین

تیم ملی والیبال ایران پس از شکست سه بر یک چین شد تا به عنوان صدرنشین گروه مقدماتی به مرحله بعد صعود کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۱۵
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تیم ملی والیبال

به گزارش تابناک؛ تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست سه بر یک چین شد تا به عنوان صدرنشین گروه مقدماتی به مرحله بعد صعود کند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا با کسب سومین برد متوالی به عنوان صدرنشین جدول گروه دوم مسابقات به مرحله بعد صعود کنند.

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تیم ملی والیبال روبرتو پیاتزا قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ صعود
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tabnak.ir/005qXf
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