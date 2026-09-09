هدفقرارگرفتن چندین کشتی در خلیجفارس
سازمان تجارت دریایی انگلیس از هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیجفارس و دریای عمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان فعالیتهای نظامی منطقه هدف شلیک قرار گرفته و از کار افتادهاند.
همچنین یک شناور لنگر انداخته در ۲۴ مایل دریایی شمال غربی بندر راشد امارات، احتمالاً پس از اصابت پرتابهای ناشناس و ورود آب دچار کجشدگی شده است.
منبع: فارس
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