سازمان تجارت دریایی انگلیس از هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج‌فارس و دریای عمان خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان فعالیت‌های نظامی منطقه هدف شلیک قرار گرفته و از کار افتاده‌اند.

همچنین یک شناور لنگر انداخته در ۲۴ مایل دریایی شمال غربی بندر راشد امارات، احتمالاً پس از اصابت پرتابه‌ای ناشناس و ورود آب دچار کج‌شدگی شده است.

منبع: فارس