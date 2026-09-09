En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هدیه جنجالی ترامپ به سوگلی‌هایش خبرساز شد

بنا بر اسناد مالی افشا شده در دولت آمریکا؛ چهار نفر از کارکنان کاخ سفید ده‌ها هزار دلار هدیه کریسمس دریافت کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۰۸
| |
1020 بازدید
هدیه ترامپ

به گزارش تابناک؛ افشاگری ها در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حاکی از آن است که او هدایای قابل‌توجهی به چهار نفر از دستیارانش در کاخ سفید تقدیم کرده که شامل ۴۵ هزار دلار به ناتالی هارپ، دستیار اجرایی اوست که البته ارتباط بسیار نزدیکی با او دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد: مارگو مارتین، مشاور ارتباطات و چمبرلین هریس، معاون عملیات اتاق بیضی نیز هر کدام ۴۵ هزار دلار دریافت کرده‌اند، در حالی که والت نوتا، مدیر عملیات اتاق بیضی، هدیه‌ای به مبلغ ۲۰ هزار دلار دریافت کرده است. این هدایا در فرم‌های افشای مالی سالانه کارکنان که هفته گذشته توسط دولت منتشر شد، درج شده بود. بر اساس گزارش حقوق کاخ سفید به کنگره، حقوق سالانه هارپ، مارتین و هریس ۱۵۰ هزار دلار و حقوق نوتا ۱۷۵ هزار دلار است.

یک مقام کاخ سفید به آسوشیتدپرس گفت که ترامپ «از قدیم به اطرافیان خود هدیه کریسمس می‌دهد، از جمله گاهی به کارمندان و دستیاران، هم در دولت و هم در دوران فعالیت در بخش خصوصی.» اگرچه او نگفت که آیا هدایای مشابهی از سوی رئیس‌جمهور به سایر کارکنان نیز داده شده است یا نه اما افزود که هدایای نقدی به «وظایف رسمی دولتی این افراد» مرتبط نبوده و بنابراین کاملا مطابق با استانداردهای قانونی و اخلاقی مربوطه مجاز است.

هارپ همواره در کنار ترامپ حضور دارد و به خاطر همراه داشتن یک چاپگر قابل‌حمل شناخته می‌شود تا بتواند پوشش‌های خبری مطلوب و پست‌های رسانه‌های اجتماعی مثبت را برای رئیس‌جمهور چاپ کند؛ ترامپ ترجیح می‌دهد اطلاعات مهم را روی کاغذ بخواند تا روی صفحه نمایش.

مارتین از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ برای او کار می‌کند. او به عنوان دستیار مطبوعاتی کاخ سفید شروع به کار کرد و پس از شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ مقابل جو بایدن، به پالم بیچ، محل اقامت ترامپ در فلوریدا رفت تا به اداره عملیات رسانه‌ای او کمک کند. او پس از پیروزی ترامپ در سال ۲۰۲۴ به کاخ سفید بازگشت.

ترامپ اوایل ۲۰۲۶ چمبرلین هریس را به عنوان عضو کمیسیون هنرهای زیبای ایالات متحده منصوب کرد که ناظر بر پروژه سالن رقص در حال احداث کاخ سفید است.

همچنین والت نوتا که پیشتر خدمتکار شخصی ترامپ بود و کارلوس دِ اولیویرا، مدیر املاک مارالاگو، در سال ۲۰۲۳ به توطئه با ترامپ برای ممانعت از تحقیقات اف‌بی‌آی درباره اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای متهم شدند که جمهوری‌خواهان هنگام ترک کاخ سفید پس از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ با خود برده بودند. این اتهامات در سال ۲۰۲۴ رد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هدیه ترامپ کاخ سفید دونالد ترامپ هدیه کریسمس
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش بینی 20 سال پیش کیسینجر درباره محاصره ایران! + زیرنویس
واکنش سفارت ایران به توهم ترامپ
عکس: کاخ سفید نام تنگه هرمز را تغییر داد!
اعتراف در کنگره: آمریکا در «جنگ با ایران» شکست خورد
ادعای تازه ترامپ درباره حجم نفت عبوری از تنگه هرمز
جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد
واکنش پزشکیان به ادعاهای اخیر ترامپ
دیدار سه جانبه سران روسیه، آمریکا و چین!
ایسلند سفیر آمریکا را احضار کرد
لفاظی ترامپ: احتمالاً به زودی به این نقطه از ایران حمله می‌کنیم!
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ با تقریر رهبری
برچسب دیوانگی استیوهانکه بر پیشانی ترامپ
ترامپ با رنگ موی جدید
هشدارهای هسته‌ای ترامپ علیه ایران
هشدار آمریکا به کشتی‌های عبوری: هماهنگی با ایران ممنوع!
توهمات سخنگوی کاخ سفید درباره ایران
سریع القلم: آمریکا احتمالاً از این تاریخ به ایران حمله می‌کند!
بلندپروازی اینفانتینو و بازی در زمین ترامپ؛ مدیریت فیفا در حال سقوط
طبیعت زیبا قره‌داغ ارسباران در تبریز
ادعای ترامپ: به حمله ایران پاسخ می‌دهیم! + زیرنویس
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۰ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۷ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۰ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qXY
tabnak.ir/005qXY