هدیه جنجالی ترامپ به سوگلیهایش خبرساز شد
به گزارش تابناک؛ افشاگری ها در دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا حاکی از آن است که او هدایای قابلتوجهی به چهار نفر از دستیارانش در کاخ سفید تقدیم کرده که شامل ۴۵ هزار دلار به ناتالی هارپ، دستیار اجرایی اوست که البته ارتباط بسیار نزدیکی با او دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد: مارگو مارتین، مشاور ارتباطات و چمبرلین هریس، معاون عملیات اتاق بیضی نیز هر کدام ۴۵ هزار دلار دریافت کردهاند، در حالی که والت نوتا، مدیر عملیات اتاق بیضی، هدیهای به مبلغ ۲۰ هزار دلار دریافت کرده است. این هدایا در فرمهای افشای مالی سالانه کارکنان که هفته گذشته توسط دولت منتشر شد، درج شده بود. بر اساس گزارش حقوق کاخ سفید به کنگره، حقوق سالانه هارپ، مارتین و هریس ۱۵۰ هزار دلار و حقوق نوتا ۱۷۵ هزار دلار است.
یک مقام کاخ سفید به آسوشیتدپرس گفت که ترامپ «از قدیم به اطرافیان خود هدیه کریسمس میدهد، از جمله گاهی به کارمندان و دستیاران، هم در دولت و هم در دوران فعالیت در بخش خصوصی.» اگرچه او نگفت که آیا هدایای مشابهی از سوی رئیسجمهور به سایر کارکنان نیز داده شده است یا نه اما افزود که هدایای نقدی به «وظایف رسمی دولتی این افراد» مرتبط نبوده و بنابراین کاملا مطابق با استانداردهای قانونی و اخلاقی مربوطه مجاز است.
هارپ همواره در کنار ترامپ حضور دارد و به خاطر همراه داشتن یک چاپگر قابلحمل شناخته میشود تا بتواند پوششهای خبری مطلوب و پستهای رسانههای اجتماعی مثبت را برای رئیسجمهور چاپ کند؛ ترامپ ترجیح میدهد اطلاعات مهم را روی کاغذ بخواند تا روی صفحه نمایش.
مارتین از دوران ریاستجمهوری ترامپ برای او کار میکند. او به عنوان دستیار مطبوعاتی کاخ سفید شروع به کار کرد و پس از شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ مقابل جو بایدن، به پالم بیچ، محل اقامت ترامپ در فلوریدا رفت تا به اداره عملیات رسانهای او کمک کند. او پس از پیروزی ترامپ در سال ۲۰۲۴ به کاخ سفید بازگشت.
ترامپ اوایل ۲۰۲۶ چمبرلین هریس را به عنوان عضو کمیسیون هنرهای زیبای ایالات متحده منصوب کرد که ناظر بر پروژه سالن رقص در حال احداث کاخ سفید است.
همچنین والت نوتا که پیشتر خدمتکار شخصی ترامپ بود و کارلوس دِ اولیویرا، مدیر املاک مارالاگو، در سال ۲۰۲۳ به توطئه با ترامپ برای ممانعت از تحقیقات افبیآی درباره اسناد طبقهبندیشدهای متهم شدند که جمهوریخواهان هنگام ترک کاخ سفید پس از دوره اول ریاستجمهوری ترامپ با خود برده بودند. این اتهامات در سال ۲۰۲۴ رد شد.