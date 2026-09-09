قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵

نرخ طلا امروز افزایشی بود، به گونه ای که هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۴ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۱۳ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۴۱۱ (چهار هزار و چهارصد و یازده) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۴ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۰۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید‌.