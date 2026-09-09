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خرید مدرسه به اعتبار فرزندان

تا ۳۰ میلیون تومان اعتبار خرید دیجی‌کالا برای کاربران بلوجونیور
کد خبر: ۱۳۹۳۶۰۳
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603 بازدید
بلو بانک

هر سال شهریور، تکاپوی شروع مدرسه را با خود به همراه می‌آورد؛ از خرید لوازم مدرسه‌ و آماده شدن برای شروع یک سال تحصیلی جدید گرفته تا جنب‌وجوشی که می‌شود آن را در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر دید. امسال، برای اولین‌بار، بلوجونیور با کمپین «همه چیز برای مدرسه» با خانواده‌ها در آستانه شروع سال تحصیلی همراه می‌شود. در این کمپین، با ایجاد «قلک مدرسه» در اپلیکیشن بلوجونیور، پدر یا مادر می‌تواند تا سقف ۳۰ میلیون تومان «اعتبار مدرسه» برای خرید از دیجی‌کالا دریافت کند.

ساخت قلک و دریافت اعتبار

برای استفاده از این اعتبار، ابتدا باید قلک «مدرسه» در اپلیکیشن بلوجونیور ساخته شود. این قلک را پدر، مادر و یا فرزند می‌تواند ایجاد کند. در بازه برگزاری کمپین، هنگام ورود به فرایند ساخت قلک، عنوان «مدرسه» به‌صورت خودکار به کاربر پیشنهاد می‌شود.

پس از ساخت قلک، مبلغ اعتبار به‌صورت تصادفی و بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای پدر یا مادر فعال می‌شود. برای استفاده از این طرح، رتبه اعتباری کاربر باید بین A1 تا C2 باشد و همچنین وامِ فعالِ دارای قسط معوق نداشته باشد. پدر یا مادر می‌تواند از طریق سامانه «اعتباریتو» رتبه اعتباری خود را بررسی کند.

فعال‌سازی و مهلت استفاده از اعتبار مدرسه

اعتبار مدرسه از طریق منوی «باکس اعتباری» در اپلیکیشن بلو قابل مشاهده است. پس از نمایش اعتبار، پدر یا مادر ۳۰ روز فرصت دارد آن را فعال کند؛ در غیر این صورت، اعتبار به‌صورت خودکار منقضی می‌شود. اعتبار، حداکثر تا دو روز کاری پس از ساخت قلک، به پدر یا مادر تخصیص داده می‌شود.

پس از فعال‌سازی نیز یک ماه فرصت استفاده از اعتبار وجود دارد و در پایان این بازه، مبلغ استفاده‌نشده منقضی خواهد شد. اگر پدر و مادر بیش از یک فرزند در بلوجونیور داشته باشند، در هر صورت فقط یک بسته اعتباری به پدر یا مادر تعلق می‌گیرد. این اعتبار به‌صورت یک باکس اعتباری مجزا در اپلیکیشن تعریف می‌شود. در صورتی که پدر یا مادر چند باکس اعتباری داشته باشد، اولویت برداشت هزینه با باکس اعتباری مدرسه خواهد بود.

بازپرداخت اعتبار مدرسه

اعتبار مدرسه تنها برای خرید از سایت دیجی‌کالا قابل استفاده است. برای استفاده از آن، کاربر باید هنگام پرداخت سفارش در دیجی‌کالا، گزینه «اعتبار بلوبانک» را انتخاب کند. بازپرداخت اعتبار با سود سالانه صفر درصد و در چهار قسط انجام می‌شود و هزینه خدمات برای دریافت این اعتبار نیز ۴٪ است.

کمپین همه چیز برای مدرسه بخشی از همراهی بلوجونیور با خانواده‌ها در روزهای شروع سال تحصیلی جدید است؛ کمپینی که از ۱۵ شهریورماه شروع شده و تا ۱۵مهر، امکان خرید اعتبار از دیجی‌کالا را فراهم می‌کند

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لوازم تحصیلی بلو بانک سامان بلوجونیور
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