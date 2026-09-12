وقایع اتفاقیه؛
آثار تاریخی پنهان استانبول، شهری زیر شهر دیگر
استانبول امروزی بر فراز لایههای متعددی از تاریخ بنا شده است؛ شهری که در کنار بناهای مشهور مانند ایاصوفیه و آبانبار باسیلیکا، هنوز بقایای پنهانی از قسطنطنیه باستانی را در خود جای داده است. از کاخ بزرگ امپراتوران بیزانس گرفته تا آبانبارها، کلیساها و سازههایی که در میان ساختمانهای مدرن محو شدهاند، ردپای امپراتوری روم شرقی در گوشهوکنار این شهر دیده میشود. بخشهایی مانند خانه چهار دوره، بقایای کاخ بزرگ، اسپندون هیپودروم و کلیسای قدیسان سرجیوس و باکوس که امروزه به نام کوچوک ایاصوفیه شناخته میشود، نشان میدهند که استانبول تنها یک شهر تاریخی نیست؛ بلکه مانند یک دستنوشته قدیمی، لایههای مختلف تمدنهای یونانی، رومی، بیزانسی و عثمانی را روی هم نگه داشته است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نگاهی خواهیم داشت به ویرانههای کمتر شناختهشده بیزانسی استانبول و بخشهایی از شهری که تاریخ آن هنوز در زیر خیابانها و ساختمانهای امروزی ادامه دارد.
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