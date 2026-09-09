بازداشت دزد خانههای خالی خزانه
به گزارش تابناک؛ این متهم با پرسهزنی و بررسی وضعیت منازل در ساعات اولیه شب، خانههایی را که ساکنان آنها حضور نداشتند شناسایی میکرد و سپس در ساعات پایانی شب برای سرقت به همان منازل بازمیگشت.
این شیوه فعالیت باعث شد مأموران، ترددهای مشکوک در ساعات پایانی شب را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند و تحرکات فرد موردنظر را تحت رصد قرار دهند.
تیم عملیاتی کلانتری ۱۶۰ خزانه در ادامه اقدامات خود، متهم را در حالی که در یکی از منازل مشغول سرقت بود شناسایی و غافلگیر کرد.
مأموران بلافاصله وارد عمل شدند و سارق را پیش از فرار دستگیر کردند. در جریان بازرسی از وی نیز یک دستگاه لپتاپ و یک دستگاه کنسول بازی پلیاستیشن کشف و ضبط شد.
متهم پس از دستگیری و در جریان تحقیقات اولیه، به ارتکاب سرقتهای متعدد در مناطق مختلف اعتراف کرد.
با توجه به اظهارات متهم و سرنخهای بهدستآمده، بررسی سوابق و شناسایی دیگر سرقتهای احتمالی در دستور کار مأموران قرار گرفت.
پس از تکمیل مراحل قانونی، متهم برای رسیدگی قضایی به دادسرا منتقل شد و تحقیقات درباره ابعاد دیگر فعالیتهای مجرمانه وی ادامه یافت.
سرهنگ رضا صادقیپور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از شهروندان خواست در زمان ترک منزل، بهویژه هنگام سفر یا غیبت طولانی، تدابیر امنیتی لازم را جدی بگیرند.
وی استفاده از سیستمهای حفاظتی، دوربین مداربسته، قفلهای مناسب و تجهیزات هشداردهنده را از اقدامات مؤثر برای افزایش امنیت منازل عنوان کرد و افزود شهروندان میتوانند از همسایگان مورد اعتماد نیز برای مراقبت از خانه در زمان غیبت کمک بگیرند.
سرهنگ صادقیپور همچنین بر ضرورت توجه شهروندان به رفتارهای مشکوک در محلهها تأکید کرد و گفت مشاهده افراد ناشناس که در ساعات غیرمتعارف در اطراف منازل پرسه میزنند یا به شکل غیرعادی مقابل خانهها توقف میکنند، باید در سریعترین زمان ممکن به پلیس اطلاع داده شود.
منبع: برنا