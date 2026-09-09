شعله ور شدن جنگ یمن؛ انصارالله فشار به بزرگترین صادرکننده نفت جهان را افزایش داد

درگیری انصارالله یمن و عربستان در حالی شعله‌ور شده است که پس از حمله حوثی‌ها به سمت تنگهٔ استراتژیک باب‌المندب در دریای سرخ، جنگ مرگبار در یمن از سر گرفته شده است.

به گزارش تابناک، انصارالله یمن اعلام کرد که عربستان سعودی روز سه‌شنبه در واکنش به حمله این گروه به تأسیسات نفتی، دست به حملات تلافی‌جویانه زده است که منجر به زخمی شدن ده‌ها نفر شد.

این درگیری‌ها در حالی شعله‌ور شده است که پس از حمله حوثی‌ها به سمت تنگهٔ استراتژیک باب‌المندب در دریای سرخ، جنگ مرگبار در یمن از سر گرفته شده است.

این دور از حملات و ضدحملات سریع، پس از آن رخ می‌دهد که در ماه ژوئیه، آتش‌بس چهارساله میان انصارالله و دولت تحت حمایت عربستان سعودی از هم گسیخت.

کارشناسان در مورد میزان استقلال عمل انصارالله یا پیروی آنها از خواست حامیان ایرانی‌شان اختلاف نظر دارند، اما روز سه‌شنبه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تأکید کرد که «پشت بخشی از این اقدامات، به وضوح دست ایران دیده می‌شود».

کارزار انصارالله یمن برای تصرف مناطقی در نزدیکی تنگهٔ باب‌المندب

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز پنج‌شنبه، حوثی‌ها کارزاری را برای تصرف مناطقی در نزدیکی تنگهٔ باب‌المندب آغاز کردند. این تنگه پس از آنکه ایران تنگهٔ هرمز را مسدود و صادرات کشور‌های حاشیهٔ خلیج فارس را مختل کرد، به مسیری فزاینده مهم برای نفت عربستان تبدیل شده است.

بر اساس برآورد خبرگزاری فرانسه از منابع هر دو طرف، درگیری‌ها تاکنون بیش از ۵۰۰ کشته بر جای گذاشته است که بیشتر آنها جنگجویانی از هر دو جناح هستند.

حملات انصارالله به زیرساخت‌های نفتی و نفتکش‌های سعودی، فشار را بر بزرگترین صادرکنندهٔ نفت جهان افزایش می‌دهد.

انصارالله یمن از ماه ژوئیه، محاصرهٔ دریایی پادشاهی عربستان را اعلام کرده و به حمله به کشتی‌های سعودی پرداخته‌اند. این امر صادرات عربستان را که از بسته شدن تنگهٔ هرمز توسط ایران آسیب دیده بود، بیشتر تحت فشار قرار داده است.

شبکهٔ تلویزیونی «المسیره» وابسته به حوثی‌ها اعلام کرد که «تجاوز سعودی» استان تعز، که روزهاست درگیری‌های مرگبار در آن جریان دارد، و استان مأرب را هدف قرار داده است. مقامات سعودی بلافاصله اظهار نظری نکردند.

مقامات سعودی اعلام کردند که حملات شبانهٔ حوثی‌ها باعث توقف «موقت» فعالیت در تأسیسات نفتی شده و ۷۳ نفر را زخمی کرده است. پیش از این، مقامات سعودی وعدهٔ پاسخ داده بودند.

دبیرکل سازمان ملل و اتحادیهٔ اروپا این حملات را محکوم کردند و صلیب سرخ خواستار کاهش تنش شد.

عصر سه‌شنبه، سازمان دفاع مدنی سعودی به طور موقت در سه منطقهٔ مرزی با یمن دربارهٔ «خطر احتمالی» هشدار داد و سپس آن را لغو کرد.

بر اساس منابع دو طرف که به دلیل حساسیت موضوع خواستار ناشناس ماندن شدند، از زمان آغاز کارزار انصارالله در روز پنج‌شنبه، حداقل ۲۱۶ نفر از نیرو‌های دولتی و ۲۷۸ جنگجوی حوثی کشته شده‌اند. همچنین دست‌کم ۲۹ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند.

تشدید درگیری از کجا آغاز شد؟

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجهٔ عربستان سعودی، گفت که درِ دیپلماسی همچنان باز است، اما پادشاهی آمادهٔ دفاع از خود است.

او در یک کنفرانس خبری مشترک در مسکو با همتای روس خود اظهار داشت: «پادشاهی همواره از صلح و راه‌حل‌های دیپلماتیک حمایت خواهد کرد. با این حال، (عربستان سعودی) در دفاع از خود، حفاظت از منافع خود و حمایت از اقداماتی که منافع، امنیت و ثبات یمن برادر را تأمین می‌کند، تردید نخواهد کرد.»

حملات حوثی‌ها پس از آن صورت گرفت که انصارالله روز دوشنبه ریاض را به حمله به یک زندان متهم کردند که به گفتهٔ شبکهٔ المسیره، ۱۱ کشته و ۲۰ زندانی مفقود بر جای گذاشت.

حوثی‌ها اعلام کردند که ده‌ها موشک بالستیک شلیک کرده و فرودگاه بین‌المللی ابها، پایگاه هوایی ملک خالد و تأسیسات متعلق به شرکت نفت دولتی آرامکو در اب‌ها و جیزان را هدف قرار داده‌اند.

یک منبع در وزارت انرژی به خبرگزاری رسمی سعودی (SPA) گفت که «چندین تأسیسات و مرکز در بخش انرژی» در جنوب مورد هدف قرار گرفته‌اند.

به نقل از این منبع آمده است: «این حملات باعث آتش‌سوزی در چندین نقطه شده و منجر به توقف موقت برخی عملیات‌ها و همچنین زخمی شدن تعدادی از افراد گردید.»

تصاویر منتشر شده توسط مقامات سعودی، خانه‌ها و ساختمان‌های آسیب‌دیده از جمله خیابان‌های پر از آوار و شیشه را نشان می‌داد.

جیزان، در ساحل دریای سرخ و درست در شمال مرز یمن، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت این کشور را با ظرفیت ۴۰۰٬۰۰۰ بشکه در روز در خود جای داده است.

به گفتهٔ شرکت ردیابی دریایی «کپلر»، این پالایشگاه پس از حملات پیشین حوثی‌ها، چندین هفته از کار افتاده بود.

«مارپیچ تنش‌افزایی»

حوثی‌ها در ماه ژوئیه، زمانی که اجازه دادند یک هواپیمای ایرانی علیرغم کنترل حریم هوایی یمن توسط عربستان، در این کشور فرود آید، باعث از سرگیری خصومت‌ها در جنگ داخلی یمن شدند. دولت نیز در تلافی، به فرودگاه حمله کرد.

ائتلاف به رهبری عربستان که از سال ۲۰۱۵ به نمایندگی از دولت یمن با حوثی‌ها می‌جنگد، اعلام کرد که «تمام اقدامات و تدابیر لازم را برای پاسخ به منابع تهدید و خنثی‌سازی خطر آن» به کار خواهد گرفت.

آندریاس کریگ، کارشناس مسائل خلیج فارس از کالج کینگز لندن، گفت که حملات حوثی‌ها «معضلی فوق‌العاده ناخوشایند» برای محمد بن سلمان، ولی‌عهد و حاکم بالفعل عربستان، ایجاد می‌کند.

وی افزود: پس از سال‌ها تلاش برای خروج از درگیری یمن، «خویشتن‌داری در حال حاضر این ریسک را دارد که به حوثی‌ها اجازه دهد مارپیچ تنش‌افزایی را دیکته کنند».

کریگ ادامه داد: «به نظر می‌رسد پاسخ فوری عربستان سعودی سنجیده خواهد بود و شامل حملات هوایی، پشتیبانی اطلاعاتی و تقویت نیرو‌های دولت یمن می‌شود. با این حال، اگر حملات به شهر‌های سعودی ادامه یابد، حفظ این خویشتن‌داری به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد. در واقع، حوثی‌ها در حال آزمایش این موضوع هستند که دقیقاً خط قرمز واقعی ریاض در حال حاضر کجاست.»