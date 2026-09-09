علت انفجار تانکر سوخت سنندج اعلام شد
به گزارش تابناک؛ پلیسراه کردستان اعلام کرد: حادثه مرگبار تانکر حامل سوخت در محور سنندج–همدان، در نزدیکی پلیس راه این محور رخ داد؛ حادثهای که در چند مرحله و پس از برخورد تانکر با چند وسیله نقلیه، به یکی از تلخترین سوانح جادهای تبدیل شد.
عبدالملکی، رئیس پلیس راه انتظامی استان کردستان، درباره جزئیات اولیه این حادثه اظهار داشت: تانکر کشنده داف حامل بنزین که از همدان به مقصد مریوان بارگیری شده بود، پس از عبور از گردنه صلواتآباد، در فاصله حدود ۳۰ متری پلیس راه سنندج–همدان با یک دستگاه مینیبوس از عقب برخورد کرد.
وی با اشاره به شدت برخورد گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد شدت این تصادف با سرعت غیرمجاز تانکر ارتباط داشته است.
رئیس پلیس راه کردستان افزود: تانکر پس از برخورد با مینیبوس، در مرحله دوم با یک دستگاه پژو سواری تصادف کرد و سپس با یک دستگاه سمند برخورد داشت.
عبدالملکی ادامه داد: تانکر در ادامه مسیر با یک دستگاه کمپرسی حامل بار برخورد کرد و در نهایت پس از این برخوردها متوقف و واژگون شد؛ اما واژگونی تانکر حامل بنزین، آغاز مرحلهای به مراتب هولناکتر از حادثه بود.
وی خاطرنشان کرد: تانکر واژگونشده در محوطه کنترلی پلیس راه، بر اثر ریزش بنزین دچار آتشسوزی شد و در ادامه انفجار رخ داد؛ انفجاری که ابعاد حادثه را بهطور چشمگیری افزایش داد.
این حادثه ۱۱ کشته و ۷ مصدوم بر جای گذاشته است؛ شمار بالای قربانیان، عمق فاجعهای را نشان میدهد که در فاصلهای کوتاه و در مجاورت پلیس راه سنندج–همدان رخ داد.
جزئیات اعلامشده از سوی پلیس راه، روایت اولیه از چگونگی وقوع این سانحه است و بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن ابعاد دقیق حادثه، علتهای مؤثر و جزئیات مربوط به جانباختگان و مصدومان ادامه خواهد داشت.
منبع: فرارو