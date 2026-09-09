حمله بی رحمانه و تازه ترامپ به کانادا!
به گزارش تابناک؛ آمریکا در جدیدترین دور تشدید جنگ تجاری با کانادا، واردات برخی محصولات کانادایی را ممنوع کرد و همچنین قصد دارد مانع فروش محصولات شرکتهای کانادایی به پیمانکاران دولت آمریکا شود.
بنا بر این گزارش؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه مجموعهای از دستورها را امضا کرد که بر اساس آنها واردات برخی محصولات کانادایی ممنوع خواهد شد.
واردات برخی کالاهای کانادایی به آمریکا ممنوع شد
یک مقام ارشد دولت آمریکا باعلام کرد: ممنوعیت واردات برخی محصولات لبنی و نوشیدنیهای کانادا، سه هفته دیگر اجرایی میشود و تغییرات مربوط به تعرفههای بخش ۳۳۸ نیز یک هفته پس از اعلام این تصمیم به اجرا درمیآید.
بر اساس دادههای وزارت کشاورزی آمریکا، کانادا بزرگترین تامینکننده محصولات لبنی آمریکا از نظر حجم است و حدود ۱۴ درصد از واردات محصولات لبنی آمریکا را به خود اختصاص میدهد. این کشور سال گذشته بیش از ۱۲۰ هزار تن محصولات لبنی به ارزش حدود ۴۳۳ میلیون دلار به آمریکا صادر کرد.
در همین حال، دولت آمریکا اعلام کرده برخی کالاها از تعرفههایی که پیشتر وضع شده بود، مستثنی خواهند شد. با این حال، تهدید ترامپ برای افزایش تعرفه خودروهای کانادایی به ۵۰ درصد از اول ژانویه همچنان پابرجاست.
ترامپ پیش از این، در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد دسترسی شرکتهای کانادایی به قراردادهای خرید دولت آمریکا را محدود خواهد کرد؛ مگر اینکه کانادا به گفته او رفتاری منصفانه و متقابل با کشاورزان و شرکتهای آمریکایی داشته باشد.
اقدامات جدید ترامپ تازهترین مرحله از جنگ تجاری میان آمریکا و کاناداست که اکنون بسیار فراتر از اعمال تعرفهها گسترش یافته است. مذاکرات آمریکا و کانادا برای دستیابی به آتشبس تجاری در ماه اوت شکست خورد و پس از آن دولت ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی بر میلیاردها دلار از کالاهای کانادایی را اجرایی کرد.
ترامپ همچنین دستور تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» را صادر کرد که با واکنش منفی گسترده در کانادا و حتی انتقاد برخی متحدان جمهوریخواه او در آمریکا روبهرو شد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین تهدید کرده است که فروش جتهای شرکت هوافضای کانادایی «بمباردیه» (Bombardier) را در آمریکا متوقف خواهد کرد و در مورد ارزش پول کانادا تردیدهایی را مطرح کرده است.
پاسخ دلار به دلار؛ کانادا از جنگ تجاری عبور کرد
در مقابل، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، حاضر به عقبنشینی نشد. او پس از شکست مذاکرات تجاری وعده داده بود که کانادا به اقدامات آمریکا «دلار به دلار» پاسخ خواهد داد. کانادا نیز روز سهشنبه تعرفههای تلافیجویانهای بر صدها کالای مصرفی آمریکایی، از جمله موتورسیکلت، لوازم آرایشی و پنیر اعمال کرد. دولت کارنی همچنین تعرفه واردات بسیاری از محصولات فولادی آمریکا را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد.
در صورت اجرای محدودیتهای دولت آمریکا برای قراردادهای دولتی، شرکتهای کانادایی ممکن است با محدودیت گستردهای برای مشارکت در قراردادهای دولت فدرال آمریکا روبهرو شوند. این تصمیم در حال حاضر ظاهرا قراردادهای دفاعی را شامل نمیشود.
تعرفههای تلافیجویانه کانادا میتواند زنجیرههای تامین بهشدت یکپارچه میان دو کشور را مختل کند و صنایع مهمی مانند خودروسازی را تحت تاثیر قرار دهد.
آمریکا و کانادا سالها از مهمترین شرکای تجاری یکدیگر بودهاند و ادامه جنگ تجاری میتواند پیامدهای سیاسی مهمی برای هر دو رهبر، یعنی ترامپ و کارنی، داشته باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ترامپ در شرایطی این سیاستها را دنبال میکند که از یک سو با نارضایتی رایدهندگان از برنامه اقتصادی خود روبهرو است و از سوی دیگر جنگ تحمیلی علیه ایران باعث افزایش قیمت انرژی شده است.
مقامهای دو کشور پس از آنکه ترامپ تهدید کرد با استفاده از یک اختیار قانونی که پیش از این هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بود تعرفههایی علیه کانادا وضع میکند، هفتهها مذاکره کردند. از آن زمان، واشنگتن و اتاوا یکدیگر را مسئول تشدید جنگ تجاری دانسته و در مواردی با اظهارات تند و حتی توهینآمیز به یکدیگر پاسخ دادهاند.
منبع: ایسنا