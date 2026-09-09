دغدغه وزیر برای حضوری یا غیرحضوری شدن دانشگاهها
به گزارش تابناک، حسین سیمایی صراف امروز (چهارشنبه، ۱۸ شهریور) یکی از دغدغههای اصلی این روزها را سال جدید و حضوری یا غیرحضوری شدن آموزش دانست و گفت: با توجه به اینکه آغاز سال تحصیلی با ماه مهر و ایام دفاع مقدس مقارن شده است، هرمزگان را انتخاب کردیم تا استقبال از مهر را از جبهه مقاومت آغاز کنیم.
سیمایی با بیان اینکه بررسیهای اولیه نشان از آمادگی خوب دانشگاهیان هرمزگان برای شروع سال تحصیلی حکایت دارد، گفت: نظرسنجیهای ضمنی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از دانشجویان، حتی در شرایط فعلی، داوطلب آموزش حضوری در دانشگاهها هستند. این موضوع هم مایه خوشحالی ماست و هم یقیناً دشمنان ما را که بهدنبال خاموشی و سکوت نهاد علم هستند، مأیوس خواهد کرد.
وزیر علوم درباره ترکیب آموزش حضوری و مجازی در مناطق درگیر جنگ، اعلام کرد: تصمیمگیری نهایی در اینباره پس از پایان روز و با مشورت مدیران دانشگاهی و مقامات امنیتی استان اتخاذ خواهد شد.
وی همچنین از برنامهریزی برای بازدید از مکانهای آسیبدیده علمی که مورد هدف قرار گرفتهاند، خبر داد و افزود: دوران جدیدی را آغاز کردهایم که نیازمند توجه بیشتر به نهاد علم و فناوری است. این جنگ باعث شد تا اولویتهای ما در حوزه علم و فناوری تغییر کند و با هدف توسعه بیشتر ایران و حفظ امنیت منطقه، دانشگاه هرمزگان که از ظرفیتهای خوبی برخوردار است، مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
سیمایی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه هرمزگان از جمله تعداد دانشجویان، اعضای هیئت علمی و فضاهای آموزشی، بیان کرد: با هدف کمک به ارتقای این دانشگاه، از مناطق آسیبدیده بازدید خواهیم کرد و تدابیری برای جبران خسارات اندیشیده خواهد شد.
وزیر علوم ضمن تشکر از صبر و مقاومت مردم هرمزگان، خطاب به متجاوزان تأکید کرد: مردم ایران اهل گفتوگو هستند و جنگطلب نیستند، اما جنگ را بلد هستند. هر وقت متجاوزان سر عقل بیایند و به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال ایران احترام بگذارند، ملت ایران با منطق و صلح وارد گفتوگو خواهد شد، چراکه تاریخ، تمدن و فرهنگ ما اثبات کرده است که ما همواره اهل منطق و صلح بودهایم.
منبع: ایسنا