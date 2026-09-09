هیچ خودروی بدون پلاک حق تردد ندارد
به گزارش تابناک؛ سردار قاسم رضایی در جلسه قرارگاه انتظامی امام علی (ع) گفت: مردم لرستان در طول تاریخ مبارزات ملت ایران، در مقابله با طاغوت، استعمار و عوامل ناامنی نقشآفرینی کردهاند و تقدیم ۶ هزار و ۷۳۵ شهید، گواه روشنی بر روحیه انقلابی و ایثارگری مردم این دیار است.
او افزود: هر سازمانی زمانی به موفقیت میرسد که فرماندهی، مدیران و کارکنان با همدلی و هدفی مشترک کنار یکدیگر حرکت کنند و امروز این انسجام و روحیه انقلابی در مجموعه انتظامی لرستان بهخوبی مشهود است.
جانشین فرماندهکل انتظامی کشور بر ضرورت تقویت فرهنگ سازمانی و انضباط فردی و سازمانی تأکید و بیان کرد: توجه به جایگاه قرآن و شعائر دینی باید در مجموعه انتظامی مورد توجه قرار گیرد و احترام به قرآن و آیات الهی به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شود.
قاسمی با اشاره به تغییر شرایط امنیتی کشور تصریح کرد: انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز علاوهبر مأموریتهای پلیسی، در عرصه دفاعی نیز نقش مهمی بهعهده دارد.
او با تأکید به آمادگی پلیس اضافه کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که پلیس باید برای مواجهه با شرایط مختلف و تهدیدهای متنوع، آمادگی کامل داشته باشد.
جانشین فرماندهکل انتظامی کشور با اشاره به وضعیت جرائم و سرقت در لرستان، توضیح داد: کاهش برخی انواع سرقت و افزایش کشفیات، قابلتقدیر است؛ اما لازم است نقاط دارای افزایش وقوع جرم بهصورت دقیق شناسایی شود و برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شود.
رضایی فعالسازی ظرفیتهای مردمی در پیشگیری از جرم را ضروری دانست و اظهار کرد: ظرفیتهایی مانند نگهبانان محله، شبگردها، باغبانان، دشتبانان و دیگر نیروهای مردمی، با نظارت و حمایت کلانتریها و پاسگاهها، میتوانند در کاهش سرقت و ارتقای امنیت محلات نقش مؤثری داشته باشند.
او بر استفاده از ظرفیتهای قانونی پلیس در حوزه ملاحظات انتظامی ساختمانها تأکید و عنوان کرد: کارشناسان انتظامی باید در فرآیند صدور پروانه ساخت و پایانکار، الزامات پیشگیرانه از سرقت را مطالبه کنند.
جانشین فرماندهکل انتظامی کشور تردد وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش را از خطوط قرمز انتظامی دانست و تصریح کرد: هیچ وسیله نقلیهای نباید بدون پلاک یا با پلاک مخدوش در معابر تردد کند.
قاسمی تأکید کرد: کارکنان انتظامی نباید نسبت به تردد با پلاک مخدوش بیتفاوت باشند؛ زیرا چنین وسایلی میتوانند زمینهساز وقوع جرائم دیگر شوند.
او بر رعایت کامل مقررات و شئونات در اماکن انتظامی، کلانتریها، پاسگاهها، مراکز خدماتی و سازمانی تأکید کرد و گفت: مدیران و مسئولان باید بر اجرای دقیق مقررات نظارت داشته باشند و رعایت ضوابط در مجموعههای انتظامی با جدیت دنبال شود.
جانشین فرماندهکل انتظامی کشور امنیت محلهمحور را یکی از راهبردهای اساسی پلیس عنوان کرد و افزود: فرماندهان کلانتریها و پاسگاهها باید حضور میدانی مؤثرتری داشته باشند و محلات حوزه مأموریتی خود را بهخوبی بشناسند.
قاسمی ادامه داد: ارتباط مستمر فرماندهان انتظامی با مردم، اصناف و معتمدان محلات ضروری است؛ زیرا حضور مؤثر پلیس در محلات نقش مهمی در پیشگیری از جرم و افزایش احساس امنیت دارد.
منبع: تسنیم