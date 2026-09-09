مانک ایستمن یکی از چهره‌های واقعی دنیای زیرزمینی نیویورک در آغاز قرن بیستم بود؛ دوره‌ای که بعدها الهام‌بخش فیلم‌هایی مانند «دار و دسته‌های نیویورکی» شد. او در محله‌های فقیرنشین ایست ساید رشد کرد و به رهبر یکی از خشن‌ترین باندهای خیابانی نیویورک تبدیل شد؛ گروهی که نام خودش را بر آن گذاشته بودند و در درگیری‌های خیابانی، فساد انتخاباتی و فعالیت‌های تبهکارانه نقش داشت. با این حال، زندگی ایستمن برخلاف تصویر ساده یک گانگستر بی‌رحم بود. علاقه‌ای عجیب به کبوترها و حیوانات نشان می‌داد و بعدها در جنگ جهانی اول به عنوان سرباز ارتش آمریکا خدمت کرد و حتی به دلیل شجاعتش مورد تحسین قرار گرفت. اگرچه فیلم «دار و دسته‌های نیویورک» تصویری داستانی از نبرد باندهای قدیمی این شهر ارائه می‌دهد، شخصیت‌هایی مانند مانک ایستمن نشان می‌دهند که واقعیت تاریخی آن دوران به همان اندازه پرآشوب و پیچیده بوده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این شخصیت تاریخی آشنا شوید.