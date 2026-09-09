وقایع اتفاقیه؛
مانک ایستمن؛ گانگستر الهام بخش فیلم «دارودستههای نیویورکی»
مانک ایستمن یکی از چهرههای واقعی دنیای زیرزمینی نیویورک در آغاز قرن بیستم بود؛ دورهای که بعدها الهامبخش فیلمهایی مانند «دار و دستههای نیویورکی» شد. او در محلههای فقیرنشین ایست ساید رشد کرد و به رهبر یکی از خشنترین باندهای خیابانی نیویورک تبدیل شد؛ گروهی که نام خودش را بر آن گذاشته بودند و در درگیریهای خیابانی، فساد انتخاباتی و فعالیتهای تبهکارانه نقش داشت. با این حال، زندگی ایستمن برخلاف تصویر ساده یک گانگستر بیرحم بود. علاقهای عجیب به کبوترها و حیوانات نشان میداد و بعدها در جنگ جهانی اول به عنوان سرباز ارتش آمریکا خدمت کرد و حتی به دلیل شجاعتش مورد تحسین قرار گرفت. اگرچه فیلم «دار و دستههای نیویورک» تصویری داستانی از نبرد باندهای قدیمی این شهر ارائه میدهد، شخصیتهایی مانند مانک ایستمن نشان میدهند که واقعیت تاریخی آن دوران به همان اندازه پرآشوب و پیچیده بوده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این شخصیت تاریخی آشنا شوید.
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