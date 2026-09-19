به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، کافی است یک روز خودرو را برای یک ایراد معمولی به تعمیرگاه ببرید تا متوجه شوید بخش مهمی از هزینه مالکیت خودرو دیگر مربوط به بنزین و بیمه نیست؛ قطعه‌ای که قرار است فقط چند ساعت بعد روی خودرو نصب شود، ممکن است قیمتش به اندازه چند هفته درآمد یک خانواده باشد. ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که مالک بین چند قطعه با ظاهر تقریباً یکسان قرار می‌گیرد و نمی‌داند کدام اصلی است، کدام تولید داخل است، کدام وارداتی است و کدام نمونه‌ای است که فقط بسته‌بندی شیک‌تری دارد. بازار قطعات یدکی ایران سال‌هاست با ترکیبی از گرانی، کمبود، وابستگی به واردات، قطعات بی‌کیفیت و دشواری تشخیص کالای اصلی از تقلبی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که در ماه‌های اخیر فشار آن روی مالکان خودرو بیشتر شده است. گزارش‌های منتشرشده از بازار نیز از افزایش قابل توجه قیمت برخی قطعات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خبر می‌دهند.

این همان جایی است که بازار قطعات یدکی از یک بازار معمولی فاصله می‌گیرد. گزارش‌های صنفی منتشرشده در سال گذشته از تأثیر نرخ ارز، کندی ترخیص کالا، وابستگی بخشی از بازار به واردات و افزایش قطعات تقلبی بر این بازار حکایت داشتند. در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره افزایش شدید قیمت برخی قطعات و کمبود عرضه منتشر شده است؛ به طوری که در بعضی اقلام، افزایش قیمت‌های بسیار بالاتر از میانگین بازار گزارش شده است. در مورد خودرو بیشتر و تخصصی تر بخوانید !

قطعه خودرو در ظاهر یک کالای ساده است، اما پشت همان قطعه کوچک زنجیره‌ای طولانی قرار دارد؛ مواد اولیه، تولید، قالب، ماشین‌کاری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، واردات در صورت نیاز، گمرک، توزیع‌کننده، فروشنده و در نهایت تعمیرکار. هر تغییری در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند قیمت قطعه را بالا ببرد. وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند یا واردات با مشکل مواجه می‌شود، قطعه فقط گران‌تر نمی‌شود؛ ممکن است اصلاً از بازار ناپدید شود. در چنین شرایطی، فروشنده‌ای که یک قطعه را در انبار دارد، دیگر الزاماً براساس قیمت خرید قبلی آن قیمت‌گذاری نمی‌کند و هزینه جایگزینی قطعه در آینده نیز وارد معادله می‌شود.

اما برای مالک خودرو، همه این اصطلاحات اقتصادی یک معنی ساده دارد: «ماشینم خراب شده و پول تعمیرش را ندارم.»

این شاید مهم‌ترین بخش ماجرا باشد. وقتی قیمت خودرو بالا می‌رود، مردم انتظار دارند تعمیر و نگهداری آن نیز قابل مدیریت باشد؛ اما افزایش قیمت قطعات باعث شده بسیاری از مالکان تصمیم تعمیر خودرو را به تعویق بیندازند. لنت، دیسک و صفحه، باتری، کمک‌فنر، قطعات سیستم تعلیق، قطعات موتور و حتی قطعات الکترونیکی، هرکدام می‌توانند یک هزینه مستقل و سنگین ایجاد کنند. در نتیجه خودرویی که باید برای حفظ ایمنی و عملکردش سرویس شود، گاهی ماه‌ها با یک ایراد نیمه‌فعال در خیابان تردد می‌کند، چون مالک توان پرداخت هزینه تعمیر را ندارد.

این تأخیر فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ می‌تواند به یک مسئله ایمنی هم تبدیل شود. اگر لنت یا لاستیک فرسوده باشد، اگر قطعه‌ای از سیستم تعلیق مشکل داشته باشد یا اگر ایراد فنی خودرو به دلیل هزینه بالا نادیده گرفته شود، خطر آن فقط متوجه مالک نیست. خودرو در نهایت وارد خیابان می‌شود و کوچک‌ترین نقص در سیستم‌های حیاتی می‌تواند برای سایر کاربران جاده نیز پیامد داشته باشد.

از طرف دیگر، افزایش قیمت قطعات یک رفتار عجیب دیگر را هم در بازار ایجاد کرده است؛ حرکت مصرف‌کننده به سمت قطعه ارزان‌تر، حتی وقتی کیفیت آن مشخص نیست. وقتی مالک با دو قیمت بسیار متفاوت برای یک قطعه مواجه می‌شود، طبیعی است که وسوسه شود گزینه ارزان‌تر را انتخاب کند. اما در قطعات خودرو، ارزان‌تر بودن همیشه به معنای صرفه‌جویی نیست.

فرض کنید دو قطعه ظاهراً مشابه برای یک خودرو وجود دارد. یکی قیمت بالاتری دارد و دیگری نصف آن قیمت است. اگر قطعه ارزان‌تر عمر کوتاه‌تری داشته باشد، زودتر خراب شود یا باعث آسیب به بخش دیگری از خودرو شود، هزینه نهایی می‌تواند از خرید قطعه اصلی بیشتر شود. این همان اقتصاد معکوس تعمیر خودرو است؛ مالک برای کم کردن هزینه امروز، ممکن است هزینه بزرگ‌تری را برای فردا بخرد.

وقتی تشخیص قطعه اصلی از تقلبی سخت می‌شود

مشکل فقط گرانی نیست. بازار قطعات یدکی ایران با مسئله قدیمی قطعات تقلبی نیز مواجه است. گزارش‌های صنفی در سال‌های اخیر بار‌ها نسبت به گسترش قطعات فاقد کیفیت و دشواری تشخیص آنها هشدار داده‌اند. حتی گزارش‌هایی درباره عرضه قطعات دست‌دوم با بسته‌بندی جدید و فروش آنها به عنوان قطعه نو منتشر شده است.

برای مصرف‌کننده عادی، تشخیص چنین قطعه‌ای تقریباً غیرممکن است. بسته‌بندی ممکن است حرفه‌ای باشد، لوگو و هولوگرام داشته باشد و حتی فروشنده نیز با اطمینان درباره اصالت آن صحبت کند. اما کیفیت واقعی قطعه را نمی‌توان فقط از روی جعبه فهمید.

این مسئله در قطعات حساس اهمیت بسیار بیشتری دارد. یک فیلتر بی‌کیفیت شاید فقط باعث کاهش کیفیت فیلتراسیون شود، اما وقتی پای قطعات ترمز، فرمان، سیستم تعلیق، قطعات موتور یا اجزای الکترونیکی حساس وسط باشد، کیفیت پایین می‌تواند پیامد جدی‌تری داشته باشد.

اینجاست که مصرف‌کننده ایرانی در موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یک طرف قطعه اصلی گران است و از طرف دیگر قطعه ارزان ممکن است اصلاً آن چیزی نباشد که فروشنده ادعا می‌کند. انتخاب اشتباه هم می‌تواند نه‌تنها هزینه تعمیر بعدی را افزایش دهد، بلکه ایمنی خودرو را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مسئله بعدی، وابستگی بخشی از بازار به قطعات وارداتی است. حتی در خودرو‌هایی که تولید داخل محسوب می‌شوند، تمام قطعات الزاماً داخلی نیستند. بعضی مواد اولیه، تجهیزات، قطعات الکترونیکی و اجزای تخصصی ممکن است به زنجیره واردات وابسته باشند؛ بنابراین تغییرات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری، مشکلات ثبت سفارش یا تأخیر در ترخیص می‌تواند روی قیمت قطعات اثر بگذارد.

این وابستگی زمانی بیشتر خودش را نشان می‌دهد که قطعه‌ای کمیاب شود. در شرایط عادی، فروشنده برای جذب مشتری مجبور است قیمت رقابتی داشته باشد. اما وقتی قطعه کمیاب می‌شود، قدرت چانه‌زنی به سمت فروشنده حرکت می‌کند. مالک خودرو هم معمولاً انتخاب زیادی ندارد؛ اگر قطعه برای تعمیر خودرو ضروری باشد، نمی‌تواند خرید را چند هفته عقب بیندازد.

این همان نقطه‌ای است که بازار قطعات یدکی می‌تواند از «بازار رقابتی» به «بازار کمبود» تبدیل شود.

در بازار کمبود، قیمت فقط تابع هزینه تولید نیست. موجودی، سرعت تأمین، ریسک واردات، نرخ ارز و حتی انتظار فروشنده از قیمت آینده نیز وارد معامله می‌شود. به همین دلیل ممکن است دو فروشگاه در یک خیابان برای یک قطعه قیمت‌های کاملاً متفاوتی اعلام کنند.

اما داستان فقط به فروشنده هم ختم نمی‌شود. تعمیرکار نیز در این زنجیره نقش مهمی دارد. مالک خودرو معمولاً تخصص کافی برای تشخیص قطعه معیوب ندارد و به تعمیرکار اعتماد می‌کند. تعمیرکار باید بتواند تشخیص دهد آیا قطعه واقعاً خراب است، آیا امکان تعمیر آن وجود دارد یا باید تعویض شود و اگر قرار است قطعه جدید خریداری شود، چه کیفیتی مناسب است.

اگر این تشخیص اشتباه باشد، مالک ممکن است هزینه چند قطعه را پرداخت کند تا سرانجام ایراد اصلی پیدا شود. این مسئله در خودرو‌های جدید و پیچیده‌تر بیشتر اهمیت دارد، زیرا سیستم‌های الکترونیکی و مکانیکی به یکدیگر وابسته‌تر شده‌اند.

در خودرو‌های قدیمی‌تر، بسیاری از ایرادات برای تعمیرکار باتجربه قابل تشخیص بود. اما خودرو‌های جدیدتر با ECU، سنسور‌های متعدد، سیستم‌های تزریق پیچیده، گیربکس‌های اتوماتیک و موتور‌های توربوشارژ، عیب‌یابی تخصصی‌تری می‌خواهند. در چنین شرایطی، تعویض قطعه به روش آزمون و خطا می‌تواند هزینه زیادی روی دست مالک بگذارد.

از طرف دیگر، افزایش قیمت خودرو‌های صفر نیز این مشکل را تشدید کرده است. وقتی خرید یک خودروی جدید برای بسیاری از خانوار‌ها دشوار باشد، عمر خودرو‌های موجود بالاتر می‌رود و طبیعتاً نیاز به تعمیر و تعویض قطعه افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، هرچه مردم مدت بیشتری خودرو‌های فعلی خود را نگه دارند، بازار قطعات یدکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اینجا یک تناقض جالب شکل گرفته است؛ از یک سو خودرو‌های جدیدتر و پیچیده‌تر وارد بازار می‌شوند و از سوی دیگر، بخش بزرگی از مردم همچنان از خودرو‌های قدیمی استفاده می‌کنند؛ بنابراین بازار قطعات باید هم‌زمان پاسخگوی دو گروه باشد؛ مالکان خودرو‌های قدیمی که قطعات مصرفی و مکانیکی می‌خواهند و مالکان خودرو‌های جدید که به قطعات تخصصی‌تر و گران‌تر نیاز دارند.

در چنین بازاری، شفافیت اهمیت زیادی دارد. مصرف‌کننده باید بتواند بفهمد قطعه‌ای که می‌خرد تولید کجاست، چه شرکتی آن را ساخته، آیا اصالت آن قابل استعلام است و چه ضمانتی دارد. اگر این اطلاعات وجود نداشته باشد، مصرف‌کننده عملاً با یک جعبه بسته و یک قیمت مواجه است.

طرح‌های مربوط به شناسه کالا و رهگیری قطعات دقیقاً با هدف مقابله با همین مشکل مطرح شده‌اند، اما تا زمانی که مصرف‌کننده، فروشنده و شبکه توزیع نتوانند اصالت قطعه را به شکل ساده و قابل اعتماد بررسی کنند، بازار قطعات تقلبی همچنان فرصت رشد خواهد داشت.

مسئله مهم‌تر این است که مبارزه با قطعه تقلبی نباید فقط در سطح مغازه انجام شود. اگر قطعه بی‌کیفیت از مسیر تولید یا واردات وارد بازار شود، باید منشأ آن مشخص باشد. برخورد با فروشنده نهایی بدون اصلاح زنجیره تأمین، بیشتر شبیه برخورد با آخرین حلقه یک زنجیر است.

از طرف دیگر، حمایت از تولید داخل نیز نباید به معنای پذیرش هر قطعه‌ای با برچسب «داخلی» باشد. قطعه داخلی زمانی ارزش دارد که کیفیت، دوام و استاندارد آن قابل رقابت باشد. مصرف‌کننده نباید میان «قطعه وارداتی گران» و «قطعه داخلی بی‌کیفیت» مجبور به انتخاب شود. تولیدکننده داخلی باید بتواند محصولی ارائه کند که هم از نظر قیمت قابل رقابت باشد و هم از نظر کیفیت قابل اعتماد.

این مسئله به‌خصوص در شرایطی اهمیت دارد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. وقتی یک خانواده برای تعمیر خودرو مجبور می‌شود بین قطعه اصلی و ارزان‌تر یکی را انتخاب کند، اگر گزینه ارزان کیفیت مشخصی نداشته باشد، عملاً مصرف‌کننده در یک بازی بدون برنده قرار گرفته است.

بازار قطعات خودرو زمانی سالم است که قیمت، کیفیت و اصالت در کنار هم قابل تشخیص باشند. نه اینکه مشتری فقط با پرسیدن «چند؟» تصمیم بگیرد و فروشنده نیز فقط با گفتن «اصله» معامله را تمام کند.

امروز مالک خودرو در ایران فقط با گرانی قطعه روبه‌رو نیست؛ با نااطمینانی هم مواجه است. نمی‌داند قطعه‌ای که می‌خرد چند ماه کار می‌کند، آیا واقعاً اصلی است، آیا قیمت اعلام‌شده منصفانه است و آیا تعمیرکار تشخیص درستی داده است. همین نااطمینانی هزینه مالکیت خودرو را بیشتر از رقم درج‌شده روی فاکتور می‌کند.

خودرو وقتی گران می‌شود، مالک آن را دیرتر تعویض می‌کند. وقتی تعویض خودرو عقب می‌افتد، تعمیر و نگهداری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی قطعه گران می‌شود، مالک تعمیر را عقب می‌اندازد یا سراغ قطعه ارزان‌تر می‌رود؛ و وقتی قطعه بی‌کیفیت نصب شود، احتمال خرابی دوباره بالا می‌رود. این چرخه اگر ادامه پیدا کند، در نهایت هم به جیب مالک ضربه می‌زند و هم کیفیت ناوگان خودرو‌های در حال تردد را پایین می‌آورد.

مشکل قطعات یدکی بنابراین یک موضوع فرعی در بازار خودرو نیست. این بازار مستقیماً با ایمنی، هزینه خانوار، عمر خودرو و کیفیت حمل‌ونقل روزمره مردم ارتباط دارد. وقتی قیمت قطعه‌ای که باید برای حفظ سلامت خودرو تعویض شود آن‌قدر بالا می‌رود که مالک ترجیح می‌دهد تعمیر را عقب بیندازد، مسئله دیگر فقط گرانی نیست؛ زنگ خطری برای کل بازار خودرو است.

خودروی ایرانی یا خارجی، صفر یا کارکرده، ارزان یا گران، بالاخره یک روز به قطعه نیاز پیدا می‌کند. تفاوت در این است که در یک بازار سالم، مالک می‌داند چه چیزی می‌خرد و بابت چه چیزی پول می‌دهد. در بازار آشفته، ممکن است برای یک قطعه هم پول زیادی بدهد و هم از کیفیت آن مطمئن نباشد.

شاید مهم‌ترین مطالبه امروز بازار قطعات همین باشد: مصرف‌کننده باید بتواند قطعه اصلی را با قیمت منطقی، اطلاعات شفاف و ضمانت واقعی بخرد. اگر قرار است مالک خودرو هزینه تعمیر را پرداخت کند، حداقل باید بداند قطعه‌ای که بابتش پول داده، واقعاً قرار است خودرو را تعمیر کند؛ نه اینکه چند ماه بعد دوباره همان فاکتور را جلوی چشمش بگذارد.