قیمت آیفون فولد زودتر از موعد لو رفت
به گزارش تابناک؛ آیفون فولد اپل هنوز بهطور رسمی معرفی نشده، اما قیمت گوشی (که فعلا غیر رسمی است) از هم اکنون بحثهای زیادی به راه انداخته است.
گزارشی تازه میگوید، برچسب قیمتی این دستگاه میتواند در برخی مدلها تا حدود ۳ هزار دلار بالا برود؛ عددی که آن را در ردهی گرانترین مدلهای تاریخ آیفون قرار خواهد داد.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی جدید میگوید اپل در آغاز مسیر توسعه، قیمت پایهی ۱,۹۹۹ دلار را هدف گرفته بود تا از «مرز بالقوهی بحثبرانگیز ۲ هزار دلار» پایینتر بماند. منطق اولیه هم روشن بود؛ تکرار اثرگذاری عرضهی آیفون ۱۰ در سال ۲۰۱۷ که با قیمت ۹۹۹ دلار شروع شد و معادلهی قیمتگذاری آیفون را تغییر داد.
گزارش تازه فقط از عدد نمیگوید، بلکه از پشتصحنهی تصمیمگیری هم پرده برمیدارد. گفته میشود تیم کوک در حوالی سال ۲۰۲۰ پس از سفری به آسیا با انرژی غیرعادی دربارهی گوشیهای تاشو به اپل برگشت؛ سفری که در آن با رشد استفاده از دستگاههای تاشوی سامسونگ و هواوی روبهرو شد و به این نتیجه رسید که اپل هم به یک گزینهی همسطح در بازار نیاز دارد.
کوک تنها ناظر ماجرا نبود و نقش فعالی در جلو بردن پروژه داشت. بهگفتهی بلومبرگ، مهندسان سختافزار اپل سالها پیش از عرضهی نخستین گلکسی فولد در ۲۰۱۹، روی گوشیهای تاشو، نمایشگرها و قطعات مرتبط کار میکردند، اما پروژه مدتها درگیر بحث بر سر شکل نهایی دستگاه بود. حتی یکی از طرحهای اولیه، ایدهی یک آیپد مینی تاشونده بود که بعدتر به تبلتی بزرگتر تبدیل میشد. کوک اما نسخهای فراگیرتر میخواست؛ یک آیفون تاشو که برای بازار عمومی قابلفهمتر باشد.
ریشهی پروژه به دوران دن ریچیو، رئیس وقت بخش مهندسی سختافزار اپل، برمیگردد. اپل در آن دوره چهار مسئلهی اصلی را اولویت داد؛ کمکردن دیدهشدن خط تا در نمایشگر، بهبود دوام لولا، ساخت شیشهی پوششی انعطافپذیر برای نمایشگر داخلی و توسعهی فناوری دوربین زیر نمایشگر. همین چهار گره، مسیر طراحی را طولانی و پرهزینه کرد.
در نهایت، اپل به سراغ سازوکاری رفت که از تیتانیوم و آلومینیوم ساخته شده و شیشهی پوششی سفارشی توسعهیافته به کمک کورنینگ دارد. هرچند گفته میشود این گوشی در مقایسه با برخی مدلهای معمول آیفون دوام کمتری خواهد داشت، اپل باور دارد کیفیت ساختش در بازار گوشیهای تاشو پیشتاز خواهد بود و از نظر نرمافزار هم بیرقیب است.
بلومبرگ بار دیگر مشخصات لورفتهی دستگاه را هم تکرار کرد. نمایشگر داخلی ۷٫۸ اینچی، نمایشگر بیرونی ۵٫۵ اینچی و طراحی عریض از جمله ویژگیهایی هستند که در گزارش مطرح شدهاند. گفته میشود طراحان اپل هنگام توسعه، نسبت دستگاه در حالت بسته را با یک گذرنامه و حالت باز را با مجیکترکپد مقایسه میکردند. انتخاب فرم کوتاه و عریض هم برای متمایزشدن از رقبا و جلب توجه خریداران انجام شد.
با وجود همهی اینها، فهرست سازشها کوتاه نیست. گزارش میگوید آیفون فولد ممکن است از یک آیفون معمولی کمدوامتر باشد، دوربین ضعیفتری داشته باشد و شارژدهی کمتری ارائه کند. با این حال، شماری از کارکنان اپل بر این باورند که شرکت «هر آیفون تاشویی را که بتواند تولید کند، خواهد فروخت.»
نکتهی مهم دیگر به جان ترنوس برمیگردد. بلومبرگ مینویسد پیچیدگی مهندسی آیفون فولد، آن را به ویترینی مناسب برای مدیرعامل آیندهی اپل در حوزهی سختافزار تبدیل میکند. ترنوس که سالها در بخش سختافزار اپل نقش محوری داشته، بههمراه کوک از حامیان جدی این پروژه بوده و برای رساندن آن به خط پایان فشار زیادی وارد کرده است.
در بخش قیمتگذاری، مسیر پروژه از ۱,۹۹۹ دلار آغاز شد اما در ادامه، تحتتاثیر کمبود جهانی حافظه، بحث قیمت ۲,۱۹۹ دلار هم روی میز آمد. برخی پیکربندیهای حافظه حتی میتوانند به حدود ۳٬۰۰۰ دلار نزدیک شوند. اپل ظاهرا میداند چنین عددی برای بخشی از خریداران شوکآور خواهد بود، اما تجربهی فروش مدلهای آیفون با حافظهی ارتقایافته و قیمت نزدیک به ۲٬۰۰۰ دلار، شرکت را متقاعد کرده که ورود یک دستگاه تاشوی لوکس به بازار توجیه دارد.
منبع: زومیت