واکنش طنزآمیز سریال مشهور به فرمان جنجالی ترامپ
به گزارش تابناک؛ سریالی با دستمایه طنز سیاسی به نام «ساوث پارک» در تازهترین شوخی خود با ترامپ، اعلام کرد که نام این مجموعه را برای فصل جدید «ساوث آمریکا» خواهد گذاشت؛ این اقدام طنزآمیز در واکنش به فرمان اجرایی ترامپ برای تغییر نام «دریاچه انتاریو» به «دریاچه آمریکا» انجام شده است؛ اقدامی که به دلیل قرار داشتن این پهنه آبی میان آمریکا و کانادا، با انتقادها و واکنشهای گستردهای روبهرو شده است.
«ساوث پارک» در بیانیهای طعنهآمیز، از اپل و گوگل نیز به دلیل آنچه «شجاعت و میهنپرستی» آنها در نمایش نام «دریاچه آمریکا» در برخی کاربران اپلیکیشنهای نقشه خواند، تشکر کرد.
این سریال همچنین با کنایه به شرکت مادر خود، پارامونت، از آن با عنوان «اسکایدنس کاپیتولیشن» یاد کرد؛ اشارهای طنزآمیز به ادغام پارامونت و اسکایدنس که در سال ۲۰۲۵ با موافقت کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا تحت ریاست ترامپ نهایی شد.
«ساوث پارک» که به طنزهای تند سیاسی و اجتماعی شهرت دارد، در فصلهای اخیر بارها ترامپ را هدف شوخیهای جنجالی خود قرار داده است؛ موضوعی که حتی واکنش خشمگینانه کاخ سفید را نیز به دنبال داشته است.
قسمت نخست فصل بیستونهم این سریال قرار است ۱۶ سپتامبر منتشر شود.
شوخی تازه «ساوث پارک» در حالی منتشر شده که تنش میان آمریکا و کانادا تنها به جنگ لفظی بر سر نام دریاچه محدود نمانده و دو کشور وارد مرحله تازهای از جنگ تجاری شدهاند. دولت ترامپ تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد بر کالاهای کانادایی اعمال کرده و دولت کانادا نیز در واکنش، تعرفههای تلافیجویانه بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا وضع کرده است.
ترامپ همچنین در اقدامی تازه، دستور حذف محصولات کانادایی از فهرست قراردادهای خرید دولت فدرال آمریکا را صادر کرده است.
منبع: فارس